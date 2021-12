António Costa : Découvrez les nouvelles mesures de contrôle du COVID-19

Encore une saison de Noël pandémique et, pour ne pas se produire comme l’année dernière, il y a des mesures plus restrictives. Au cours de la matinée, un Conseil extraordinaire des ministres s’est tenu et maintenant le Premier ministre António Costa présente les nouvelles mesures de contrôle du COVID-19.

La période de confinement sera avancée à 00h00 le 25 décembre

Le gouvernement s’est réuni ce mardi en Conseil des ministres extraordinaire. La réunion visait à adopter de nouvelles mesures pour contenir la pandémie de COVID-19, qui a maintenant augmenté en raison de la variante Omicron.

Selon António Costa, jusqu’à présent, 18 millions de doses de vaccins ont été administrées, dont 2,4 millions de doses de rappel (83,5% de la population éligible de plus de 65 ans) et environ 96 000 enfants de moins de 12 ans ont déjà reçu le vaccin. première dose.

António Costa a également indiqué que le nombre de décès était nettement inférieur à celui d’il y a un an.

Nouvelles mesures en vigueur :

Passez de 4 à 6 essais gratuits par personne, par mois ;

Période d’attente anticipée à 00h00 le 25 décembre ;

Télétravail obligatoire;

Fermeture des garderies et ATL (avec soutien aux familles) ;

Fermeture des clubs et des bars (avec soutien aux entreprises) ;

Test négatif obligatoire pour l’accès aux établissements touristiques et hébergements locaux, mariages et baptêmes, événements professionnels ;

Réduction de capacité dans les établissements commerciaux (une personne par 5 m2), « afin d’éviter les rassemblements qui ont lieu la semaine après Noël pour échanger des cadeaux » ;

Test négatif obligatoire pour l’accès aux spectacles culturels et aux lieux sportifs, quel que soit leur taux d’occupation, sauf indication contraire de la DGS ;

Mesures pour Noël (24 et 25 décembre) et Nouvel An (30 et 31 décembre et 1er janvier) :

Test négatif obligatoire pour l’accès aux restaurants, casinos et fêtes de fin d’année) ;

Interdiction de rassemblement de personnes sur la voie publique le soir du Nouvel An ;

Interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique.

Les nouvelles mesures seront en vigueur jusqu’au 10 janvier.