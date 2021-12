Les graphiques ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti dévoilés

Les dernières rumeurs donnent avec certitude l’existence et la sortie prochaine d’une autre carte graphique puissante de Nvidia. C’est la GeForce RTX 3090 Ti que l’on connaîtra déjà le 4 janvier 2022.

Et pour intensifier encore cette possibilité, la première image de ce GPU a maintenant été révélée, à savoir le modèle ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti.

Première image de la carte graphique GeForce RTX 3090 Ti

La première image d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3090 Ti arrive de Chine. Plus précisément, il s’agit d’un modèle personnalisé par le taïwanais ASUS, et le modèle s’appelle ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti. Au moins, le cas a été révélé et est similaire à d’autres modèles personnalisés par Asus.

Mais, même à travers la boîte, nous avons réussi à entrevoir certains détails de la carte graphique qui y est affichée. Et d’après ce que vous pouvez voir, le design et l’apparence générale de cette RTX 3090 Ti sont très similaires au modèle d’origine, c’est-à-dire ‘pas Ti’, de cette version. Selon certaines sources, il est possible que les différences se trouvent, par exemple, dans la quantité de caloducs, puisque ce GPU consommera plus d’énergie, et il n’y a toujours pas d’information sur si l’équipement aura un système de refroidissement différent pour gérer le températures plus élevées.

Selon les dernières rumeurs révélées, Nvidia pourrait annoncer ce nouveau pari sur le segment des puces graphiques dès le 4 janvier et le lancer le 27 du même mois. Les détails indiquent que ce GPU comportera la puce graphique GA102-350, 10752 cœurs CUDA (le modèle d’origine en a 10496), 84 cœurs RT et 336 cœurs Tensor.

Le RTX 3090 Ti aura 12 puces mémoire GDRR6 fabriquées par Micron, chacune avec 2 Go de capacité, ce qui totalise 24 Go de 21 Gbps et 384 bits d’interface mémoire. Il aura une bande passante de 1008 Go/s (le modèle ‘non Ti’ a 969 Go/s) et un TDP de 450W.