Microsoft acquiert la plateforme publicitaire Xandr d’AT&T

Comment Microsoft a changé ces dernières années… Nous sommes passés de voir comment Microsoft a vendu la majorité de son activité publicitaire à AOL à l’achat d’une place de marché publicitaire auprès d’AT&T. Il est clair que Microsoft a vu le potentiel de Xandr et souhaite récupérer son activité publicitaire.

Microsoft a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Xandr, une place de marché publicitaire mondiale, auprès d’AT&T. Avec cette acquisition, AT&T pense que Microsoft et Xandr peuvent façonner le marché de la publicité numérique du futur. L’offre actuelle complète l’offre publicitaire actuelle de Microsoft. Xandr aidera Microsoft à accélérer la livraison de solutions de publicité numérique et de médias de vente au détail pour le Web.

Xandr, un élément clé de la stratégie de Microsoft

« La vision partagée de Microsoft de renforcer un Web libre et ouvert et de défendre une alternative industrielle ouverte sur un marché publicitaire mondial en fait un choix parfait pour Xandr. Nous sommes impatients d’utiliser notre plate-forme innovante pour aider à accélérer les capacités de médias de vente au détail et de publicité numérique de Microsoft. « a déclaré le vice-président exécutif et chef de la direction de Xandr, Mike Welch.

« Avec le talent et la technologie de Xandr, Microsoft peut accélérer la livraison de ses solutions de publicité numérique et de médias de vente au détail, façonner le marché de la publicité numérique de demain en un marché qui respecte les préférences de confidentialité des consommateurs, comprend les relations des consommateurs. éditeurs avec les consommateurs et aider les annonceurs à atteindre leurs objectifs »a déclaré Mikhail Parakhin, président de Microsoft Web Experiences.

En effet, Microsoft était l’un des principaux clients de cette société AT&T et cet achat permet de réaliser des économies sur le long terme. Plus tôt cette année, Microsoft a annoncé le renouvellement d’un contrat mondial avec Xandr. Élargir leur utilisation de la plate-forme de vente de cette entreprise, Monetize, et leur relation d’évangélisation de l’offre globale avec Xandr. Microsoft a également augmenté ses dépenses de marketing via Invest DSP de Xandr et a étendu la plate-forme de demande Microsoft Audience Network pour enchérir sur la place de marché Xandr.

Rappelons que Microsoft est très présent sur des sites Web généralistes tels que Microsoft News, MSN et Outlook.com, LinkedIn et bien d’autres. Avec eux, Microsoft utilisera les solutions technologiques Xandr pour connecter son public plus directement avec les annonceurs grâce à la demande de solutions vidéo et multicanaux.