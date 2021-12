Un hacker transforme un grille-pain en console Nintendo Wii

Le monde de la technologie est de plus en plus accessible à l’art et au génie de chacun. Aujourd’hui, l’électronique est plus difficile au point de faire en sorte qu’un programmeur ou un hacker, comme ils l’appellent, donnent une vie plus gracieuse à leur grille-pain. Désormais, au lieu d’allumer la console, pourquoi ne pas allumer le grille-pain pour jouer un match de foot ?

Si vous pensez que c’est déraisonnable, vous pensez que c’est bien, mais cela n’a pas d’importance pour ce créatif qui s’est mis au travail et qui a maintenant un grille-pain pour jouer à ses jeux préférés.

Un grille-pain qui est une console Nintendo Wii

Avec plus de 100 millions d’unités vendues dans le monde, il existe de nombreuses consoles Wii. Cependant, beaucoup d’entre eux sont dans les tiroirs, dans les placards, prenant le temps jusqu’au jour où leur vie se termine dans le cadre du divertissement d’une génération.

Pensant au bien commun, éventuellement aux grille-pain, le hacker Sonictimm a eu l’idée de donner une nouvelle vie au concept Wii. Pour cela, il s’est mis au travail et a créé son WiiinToaster. Fondamentalement, c’est une Nintendo Wii qui fonctionne à l’intérieur d’un grille-pain.

Le « WiiinToaster » fait tout ce qu’une console Wii ordinaire peut faire, mais malheureusement, l’élément de grille-pain du grille-pain a dû être sacrifié. Alors que vous pouvez jouer à Mario Kart Wii et Super Smash Bros. Brawl, je ne peux pas vraiment préparer le petit-déjeuner.

Oui, tu as raison, l’idée est un peu « out of the box », voire idiote du point de vue de l’utilité. Cependant, qui contrôle ces esprits, qui transforment parfois un grille-pain en console, parfois démontent n’importe quel réseau social ?

En fin de compte, Sonictimm s’est emparé de l’appareil, a sorti tous les composants qui composent l’art de griller du pain et les a remplacés par les pièces d’une Nintendo Wii complète. De cette façon, le boîtier du grille-pain fonctionne comme s’il s’agissait du corps de la console de jeux.

Il y avait là de l’ingéniosité, principalement pour la partie entrée et sortie des CD.Les ouvertures doivent être justes, et elles doivent être combinées avec la zone où les tranches de pain reposent pour « marron ». Quant aux boutons, ceux qui font partie de la console d’origine sont placés.