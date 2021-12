Xiaomi dévoile la première image officielle de Xiaomi 12 qui sortira le 28 décembre

Xiaomi lancera sa nouvelle gamme de smartphones le 28 décembre, date déjà officielle. Le Xiaomi 12 sera ensuite présenté lors d’un événement en Chine, l’événement international n’ayant lieu qu’en janvier.

Il y a quelques heures, la société a commencé à publier des teasers pour le nouveau Xiaomi 12 et au-delà de l’image, elle a révélé quels modèles seront mis sur le marché… du moins pour le moment.

Les dates de l’événement de décembre de Xiaomi sont indiquées depuis longtemps et la dernière mentionnée était le 28. Après tant de rumeurs, le fabricant a finalement fait son annonce officielle via le réseau Weibo.

Le nouveau Xiaomi 12 sera présenté en même temps que le MIUI 13, lors d’un événement qui se déroulera en Chine.

En plus de ces informations, Xiaomi a également révélé quels modèles seront lancés. Le 28 décembre, les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro seront présentés, comme on le voit sur l’image.

Il existe également une référence dans plusieurs sources au modèle Xiaomi 12X et Ultra. Le modèle Ultra, comme cela s’est produit par le passé, ne devrait être présenté que quelques semaines plus tard. Le modèle 12X, en revanche, devrait être une version plus modeste du modèle de base, qui pourrait arriver plus tard lors du prochain événement, bien que certaines sources tiennent pour acquis qu’il sera également lancé à 28.

Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro arrivent le 28 décembre

Dans les publications qui sont faites officiellement, le dos du smartphone n’est toujours pas vu. On ne voit que deux modèles, de tailles différentes, avec des coins arrondis de l’écran, suivant la structure du smartphone, et des caméras perforées au centre.

Sur Weibo, il est souvent fait référence au SoC qui avait déjà été confirmé depuis le début du mois. Le Xiaomi 12 fera ses débuts avec le Snapdragon 8 Gen 1.

Quant aux autres spécifications, il est dit que le modèle de base aura un écran AMOLED de 6,8″ et la chambre principale aura un capteur de 50 MP, aidé par deux autres caméras. L’autonomie sera garantie par une batterie de 5000 mAh à charge rapide à 100W.