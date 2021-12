Aujourd’hui, c’est le jour du solstice d’hiver ! Attention aux horaires…

En astronomie, le solstice est le moment où le Soleil atteint sa plus grande déclinaison en latitude, mesurée à partir de l’équateur. Les solstices ont lieu deux fois par an, en juin et en décembre, le jour et l’heure exacts variant d’une année à l’autre.

Aujourd’hui, 21 décembre, c’est le solstice d’hiver qui marque le début de la saison dans l’hémisphère nord. C’est aussi aujourd’hui que la durée de la nuit est la plus longue de l’année. Découvrez à quelle heure est le solstice d’hiver aujourd’hui.

Le solstice d’hiver est à 15h59

Le solstice d’hiver a lieu aujourd’hui, 21 décembre 2021 à 15h59, marquant le début de la saison dans l’hémisphère nord (la plus froide malgré que la Terre soit la plus proche du soleil le 4 janvier). Le soleil en ce jour de solstice sera le plus bas possible dans le ciel de Lisbonne et lors de son passage au méridien il atteindra une hauteur minimale de 28°.

La durée du jour au solstice d’hiver est la plus courte. Le 21 décembre 2021, le disque solaire se lèvera à 07:51:11 heures et se fixera à 17:18:14 heures à Lisbonne, la durée du jour sera donc de 09:27:03 heures, voir le tableau ci-dessous.

Selon l’Observatoire astronomique de Lisbonne, l’hiver dure 88,996 jours jusqu’au prochain équinoxe, le 20 mars 2022.

Les solstices sont des points de l’écliptique auxquels le Soleil atteint les hauteurs maximale et minimale (distance angulaire) par rapport à l’équateur, c’est-à-dire des points où la déclinaison solaire atteint des extrêmes : maximum au solstice d’été (+23° 26′) et minimum du solstice d’hiver (-23° 26′).

Le mot d’origine latine (Solstitium) est associé au fait que le Soleil arrête son mouvement quotidien en s’éloignant du plan équatorial et se « stationne » lorsqu’il atteint sa position la plus haute ou la plus basse dans le ciel local.