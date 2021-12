Peugeot a livré le e-EXPERT Hydrogen, premier véhicule à hydrogène de la marque

Véhicules électriques ou à hydrogène ? Quel sera l’avenir de l’industrie automobile ? Cette question est toujours sans réponse, malgré le fait qu’il y a de plus en plus de tramways qui circulent sur les routes et sont placés sur les tribunes. Cependant, il y a encore ceux qui parient que l’avenir passe par l’hydrogène, propulsant un moteur électrique. Peugeot semble également croire que cela pourrait être la voie à suivre et a déjà fabriqué son premier véhicule à hydrogène, l’e-EXPERT.

Le premier véhicule de cette catégorie est sorti de la chaîne de production le 13 décembre 2021. Le Groupe Michelin est le premier client du nouveau pari de la marque automobile française.

Peugeot e-EXPERT Hydrogène

Avec le e-EXPERT Hydrogène, Peugeot devient l’un des premiers constructeurs à proposer, en plus des variantes thermiques et électriques à batterie, un véhicule à pile à combustible à hydrogène sur le segment des véhicules utilitaires.

Le fourgon Peugeot e-EXPERT Hydrogen intègre un nouveau moteur électrique avec une pile à combustible à hydrogène dans le compartiment moteur et le soubassement. Selon la marque, cette disposition ne compromet pas le volume de chargement par rapport aux variantes diesel EXPERT.

De plus, précise la marque, un centre de gravité bas améliore la stabilité et la sécurité du véhicule.

Cette nouvelle proposition de la marque française est basée sur la carrosserie e-EXPERT avec batterie. Ainsi, le Peugeot e-EXPERT Hydrogène est désormais disponible en livraison, et le premier client est WATEA by MICHELIN.

Cette jeune filiale dédiée aux solutions de mobilité écologique du groupe MICHELIN recevra son fourgon à hydrogène avant la fin de l’année.

3 minutes pour recharger l’hydrogène permet 400 km d’autonomie

L’e-EXPERT Hydrogen est le dernier développement de la stratégie Peugeot « Puissance étendue du choix », permettant aux clients de choisir parmi une large gamme de groupes motopropulseurs pour répondre au mieux à leurs besoins.

Le modèle Peugeot e-EXPERT Hydrogen arrive 15 mois seulement après le lancement du e-EXPERT avec batterie. Cette nouvelle proposition, cependant, comprend un système de pile à combustible à hydrogène combiné à une batterie de 10,5 kWh qui aide à alimenter le moteur électrique.

Un ravitaillement complet en hydrogène comprimé ne nécessite que trois minutes, soit une autonomie électrique de 400 km (WLTP) et une vitesse de pointe de 130 km/h.

e-EXPERT Hydrogen est disponible en deux longueurs, standard et longue. Les deux variantes partagent le même volume de chargement que les variantes diesel et essence, avec jusqu’à 6,1 m 3 de capacité interne.

Avec une charge utile maximale de 1 000 kg et une capacité de remorquage de 1 000 kg, l’e-EXPERT Hydrogen est une solution pratique et zéro émission pour une grande variété d’entreprises et de flottes.