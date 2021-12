MediaTek Dimensity 9000 est plus rapide et plus efficace que Snapdragon 8 Gen1

Avec l’augmentation des offres nouvelles et puissantes dans le segment du matériel, il a été intéressant de surveiller, en particulier pour les consommateurs, les comparaisons, les compétitions et même les petites guérillas entre différentes marques et modèles.

En ce qui concerne le marché des SoC mobiles, le différend le plus récent semble se situer entre le Dimensity 9000 et le Snapdragon 8 Gen1 récemment sorti. Et selon les dernières informations, il semble que le processeur de MediaTek soit non seulement plus rapide mais aussi plus efficace que la puce rivale de Qualcomm.

Dimensity 9000 est plus rapide et plus efficace que Snapdragon 8 Gen1

Selon les informations qui arrivent maintenant de Chine, nous avons ce qui sera la première comparaison du niveau de performances et de consommation des processeurs mobiles MediaTek Dimensity 9000 et des processeurs Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. N’oubliez pas que la puce de MediaTek est la première construite selon un processus de fabrication en 4 nm par le taïwanais TSMC, tandis que la puce de Qualcomm reçoit une lithographie en 4 nm de Samsung Foundry.

Ainsi, à travers les résultats, il y a quelques différences. Dans Geekbench 5, qui analyse les performances du processeur, Dimensity 9000 obtient 1287 points en performances monocœur à une consommation de 3,5 W, tandis que Snapdragon 8 Gen1 atteint 1200 points à une consommation de 4,2 W. En performances multicœurs, la puce de MediaTek a un score de 4474 avec une consommation de 9,8W, et le SoC de Qualcomm a obtenu 3810 valeurs pour une consommation de 11,1W.

Ainsi, le MediTek Dimensoty 9000 s’avère 16% plus rapide et avec une consommation électrique 14% inférieure à celle du processeur de la marque concurrente. De plus, pour chaque Watt consommé, le Dimensity 9000 atteint 457 points, contre 343 points pour le Snapdragon 8 Gen1.

Au niveau des graphismes, le benchmark GFXBench Aztec Ruin @ 1440 démontre que l’iGPU de MediaTek offre 42 FPS avec 8,2W de consommation, tandis que le rival obtient 43 FPS avec 11,2W. Ainsi, pour chaque watt consommé, Dimensity offre 5,12 FPS contre 3,84 FPS pour Snapdragon.

Le puissant SoC a déjà été officiellement annoncé par MediaTek et le premier smartphone équipé du Dimensity 9000 devrait arriver en février 2022.

A lire aussi :