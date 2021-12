Découvrez le concept Xbox Series X Elite que Microsoft prépare peut-être

Microsoft s’apprête à donner un nouveau look à ses deux consoles Xbox Series X et Series S d’ici un an déjà, en 2023. Selon les informations, le nom de cette mise à jour sera Xbox Series X Elite.

Ainsi, et pour mieux comprendre ce que l’entreprise de Redmond va préparer, des images sont maintenant dévoilées de ce que sera ce concept. Alors faisons connaissance.

Concept d’élite Xbox Series X

En 2023, Microsoft devrait surprendre en présentant un nouveau design de sa gamme de consoles Xbox Series X et Series S. Le nom choisi était Xbox Series X Elite et le nouvel équipement devrait disposer d’un processeur encore plus rapide, construit dans une lithographie 6nm. De plus, on s’attend même à ce que la Xbox renouvelée puisse atteindre des vitesses d’horloge plus élevées que les modèles actuels.

Et pour avoir une idée de ce que pourrait être le résultat final de ces changements, le populaire site Web néerlandais Let’s Go Digital a dévoilé un design non officiel pour ces consoles.

La société de Redmond a noté que la Xbox Series X Elite aura un design différent de celui des modèles X/S, et abandonnera également le look « tour » pour revenir aux lignes de « boîte » rectangulaires. En ce sens, le site néerlandais a choisi de concevoir une console avec des fonctionnalités similaires à la Xbox One X.

Dans la création, on peut alors voir un appareil de couleur noire, mais avec des détails LED en vert. Nous pouvons également vérifier le système de refroidissement à une extrémité à côté des LED.

Pour l’instant, Microsoft n’a pas encore révélé de détails sur ce à quoi s’attendre de la variante Xbox Series S Elite. Ainsi, jusqu’à ce que quelque chose soit révélé, le design de ce modèle pourrait être une surprise dévoilée seulement à la date de sa sortie officielle. Bien sûr, nous pouvons également avoir quelques fuites d’ici là.

Pour l’instant, ce ne sont que des spéculations et il n’y a toujours rien d’officiel pour garantir que le design des nouvelles consoles ressemble même à celui créé par l’équipe de Let’s Go Digital. Mais c’est un début.