Astuce : Vous perdez facilement votre souris sous Windows ? Utilisez cette fonctionnalité et cela ne se reproduira plus

Avec des bureaux de plus en plus grands, grâce à des moniteurs qui ne cessent de croître, il est normal que les utilisateurs disposent de plus d’espace que prévu. Avec la même technologie et les mêmes idées qu’avant, il est aussi normal que beaucoup se perde dans cet espace.

La chose la plus courante qui arrive est que l’utilisateur perde sa souris, au milieu de toutes les fenêtres et icônes présentes dans ces espaces. Microsoft a un petit outil pour aider les utilisateurs à ne plus avoir ce problème.

Il est certainement arrivé que la plupart des utilisateurs aient perdu leur souris sous Windows et tout autre système d’exploitation. Le moyen le plus simple de résoudre ce problème est de secouer normalement la souris pour voir apparaître le curseur.

Le moyen le plus élégant de résoudre définitivement ce problème existe et est accessible par Microsoft. En utilisant les PowerToys bien connus, nous pouvons donner une nouvelle fonctionnalité à la souris dans Windows, qui est rapidement visible et facile à trouver.

Installez simplement les PowerToys et ouvrez leur zone de configuration pour activer l’option souhaitée. Vous trouverez ici les plus intéressants d’entre eux, dans l’onglet Utilitaires de la souris. avec le nom évident Trouver ma souris, doit être activé par l’utilisateur.

A partir de ce moment, chaque fois que vous appuyez deux fois sur la touche ctrl, l’écran s’assombrit et seule la position de la souris est visible, il est donc facile à trouver. Il ne disparaît pas tout de suite et accompagnera l’utilisateur pendant un certain temps.

Si l’utilisateur le souhaite, cette fonctionnalité peut être entièrement personnalisée. Revenez aux paramètres de PowerToys et recherchez les options dans Trouver ma souris. Cela rendra la souris plus facile à trouver, comme prévu.

Il s’agit d’une fonctionnalité importante qui va certainement changer la façon dont les utilisateurs travaillent. Avec une simple touche, appuyée deux fois, la souris apparaîtra comme par magie sur l’écran, souvent là où nous ne nous attendions pas à la trouver.