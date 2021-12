Il y a une autre mise à jour de sécurité Firefox que vous devez installer immédiatement

Avec un marché de plus en plus concurrentiel, Mozilla s’est efforcé de maintenir Firefox au niveau de ce que propose la concurrence. Ce navigateur a rencontré quelques problèmes, notamment en termes de performances et de sécurité.

Maintenant, une mise à jour est à nouveau publiée, qui corrige de nombreux problèmes et bugs. Il est dédié à la résolution d’un large éventail de problèmes et à apporter la stabilité tant attendue que Firefox mérite. Il est donc temps de mettre à jour votre navigateur Mozilla.

Une autre mise à jour de Firefox

La version 95 du navigateur Mozilla a été particulièrement affectée par des problèmes. Quelques jours seulement après sa sortie d’origine, Firefox a dû être mis à jour pour atténuer les problèmes affectant cette version.

Avec la nouvelle version, Mozilla a stoppé une faille qui empêchait l’accès aux sites Web de Microsoft, ce dont beaucoup se sont plaints. Il y avait aussi la correction d’autres problèmes spécifiques qui affectaient cette version de l’un des navigateurs Internet les plus utilisés.

Mozilla a résolu un problème grave

Maintenant, encore quelques jours seulement après la sortie de la nouvelle version, une autre mise à jour essentielle pour les utilisateurs, en particulier les utilisateurs de Windows, apparaît. Ce système est celui qui voit le plus de bugs et de problèmes résolus.

D’après ce que dit Mozilla, la version de Firefox 95.0.2 se concentre sur un problème avec les processeurs Bobcat série C/E/Z, en particulier sous Windows 7, 8 et 8.1. Ceux-ci avaient des échecs dans leur utilisation, le navigateur bloquant et interrompant son fonctionnement.

Dernière version de ce navigateur avec des actualités

Avec l’arrivée de la version 95, Mozilla promettait beaucoup pour Firefox. Ce navigateur bénéficierait d’améliorations des performances et également d’une augmentation de la sécurité avec l’isolement des sites Web. Bien sûr, il y avait plus de nouvelles fonctionnalités, comme le déplacement des fenêtres PiP.

Avec cette nouvelle mise à jour, Mozilla espère avoir résolu définitivement les problèmes qui affectent Firefox. Il est donc impératif d’installer la nouvelle version publiée et donc de mettre à jour avec tout ce qui a été créé entre-temps.