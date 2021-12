Programme Copernicus : le trou d’ozone de l’Antarctique presque fermé

La couche d’ozone dans la stratosphère protège la planète des rayons ultraviolets potentiellement nocifs. Les CFC et HFC (présents par exemple dans le matériel de réfrigération ou dans de simples aérosols) lorsqu’ils atteignent la stratosphère, libèrent du chlore lorsqu’ils sont touchés par le rayonnement ultraviolet et cette réaction conduit à la destruction de l’ozone.

Selon le Copernicus Atmosphere Monitoring Service, le trou dans la couche d’ozone en Antarctique est presque fermé, mais il était grand et long.

Trou d’ozone : les informations proviennent du programme de surveillance de la terre Copernicus

Selon les scientifiques du CAMS, dans un communiqué publié aujourd’hui, le trou « considérablement grand et prolongé » de 2021 se fermera quelques jours seulement avant le trou de 2020, qui était le plus long depuis 1979.

Selon un communiqué de Copernicus, le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne…

Comme pour la saison de l’année dernière, le trou dans la couche d’ozone en 2021 sera l’un des plus grands et des plus durables jamais enregistrés, se terminant plus tard que 95% de tous les trous dans la couche d’ozone localisés depuis 1979.

Vincent-Henri Peuch, directeur du Copernicus Atmosphere Monitoring Service, a déclaré, cité dans le communiqué, que les trous d’ozone de l’Antarctique de 2020 et 2021 ont été assez grands et d’une durée exceptionnellement longue.

« Ces deux épisodes plus longs que d’habitude ne sont pas un signe que le protocole de Montréal ne fonctionne pas, même si sans lui, ils auraient été encore plus longs. Elle est due à la variabilité interannuelle due aux conditions météorologiques et dynamiques qui peuvent avoir un impact important sur l’ampleur du trou d’ozone et qui se chevauchent avec la récupération à long terme », a-t-il justifié, expliquant que la quantité de rayonnement ultraviolet est également surveillée et que ils étaient très présents ces dernières semaines dans certaines parties de l’Antarctique en dessous du trou dans la couche d’ozone.

Le Protocole de Montréal a été signé en 1978 et est l’un des accords d’action climatique les plus crédibles établis pour protéger la couche d’ozone. Elle interdit les produits chimiques nocifs liés à l’appauvrissement de la couche d’ozone, comme les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrofluorocarbures (HFC), dont les concentrations dans l’atmosphère diminuent, quoique lentement.

Copernicus est le Programme Européen d’Observation de la Terre, créé par le Règlement 377/2014 du Parlement Européen, ayant les caractéristiques d’une continuité du programme GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Il repose sur un partenariat établi entre l’Union européenne (UE), l’Agence spatiale européenne (ESA) et les différents États membres (EM).