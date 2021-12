Le pilote automatique Tesla Model X aide à accoucher

Tesla écrit l’histoire du sport automobile et projette déjà le moment où les humains cesseront de conduire dans un avenir proche. Avec leur technologie actuelle, les voitures disposent déjà d’un niveau important d’assistance à la conduite. A tel point que c’est cette technologie, l’Autopilot (ou autopilot) qui a aidé un couple lors de l’accouchement.

Le bébé, qui s’appelle Maeve, est venu au monde à l’intérieur du modèle X sur le chemin de l’hôpital pendant que le père aidait sa femme à accoucher.

Livraison assistée par pilote automatique tesla Model X

Tesla est fier d’avoir des technologies dans ses voitures conçues pour aider à assurer la sécurité de ses occupants. Cependant, Autopilot a déjà quelques réalisations notables sur sa liste, y compris celle-ci qui a aidé lors de la livraison.

Selon les informations, en septembre 2021, une situation très inhabituelle a marqué la famille Yiran et Keating Sherry. Leur fille est née dans leur Tesla Model X. L’histoire a fait le tour et pendant son séjour à l’hôpital, le bébé, que ses parents appelaient Maeve, a été surnommé « le bébé Tesla » par le personnel infirmier.

La famille Sherry a déclaré qu’elle savait que son bébé naîtrait probablement ce jour-là, mais elle ne s’attendait pas à une arrivée aussi rapide. Au cours de sa corvée matinale pour préparer son fils Rafa à l’école maternelle, le sac à eau de Yiran a éclaté et la famille est montée dans leur Tesla Model X pour emmener la femme à l’hôpital.

Yiran s’est accroupi sur le sol devant le siège du passager avant alors qu’il souffrait de fortes contractions. Keating a eu du mal à l’amener à l’hôpital rapidement à l’heure de pointe.

La femme serrait tellement la main du mari qu’il réalisa qu’il devait l’aider. Cependant, son attention était de conduire aussi prudemment et aussi rapidement que possible. En regardant la situation, le conducteur s’est souvenu que Tesla avait le pilote automatique qui pouvait l’aider à ce moment-là et l’a allumé.

Bien que sa concentration soit encore nécessaire pour conduire, Keating a pu se concentrer davantage sur sa femme et l’aider. L’homme dit qu’il est profondément redevable à Tesla et à ses ingénieurs pour le développement du pilote automatique.

Pilote automatique : le système d’aide à la conduite permet une sécurité accrue

Le trajet de son domicile à l’hôpital n’a duré que 20 minutes. Cependant, la circulation pourrait retarder davantage l’arrivée et votre fille ne pouvait pas attendre. Il est né là, dans la voiture électrique de Tesla.

Cette histoire montre à quel point le pilote automatique est utile, et parfois complètement irremplaçable. La femme avait désespérément besoin du soutien de son mari alors qu’elle donnait naissance à leur fille. Le pilote automatique de Tesla a repris le rôle de conducteur et a emmené la famille en toute sécurité à l’hôpital.