Instagram prévoit d’ajouter des NFT à sa plateforme

Le métavers se donne déjà et, alors que Meta travaille sur sa planification, de plus en plus d’entreprises rejoignent la réalité future. Un exemple est Instagram qui prévoit d’apporter des NFT à la plate-forme.

L’intérêt pour les NFT a augmenté depuis le début de cette année.

Instagram rejoindra bientôt Meta pour tenter de se plonger dans ce que sera le métaverse. Le coup d’envoi sera donné lorsque, comme annoncé, la plateforme mettra les NFT (tokens non fongibles) à la disposition de ses milliards d’utilisateurs.

Alors que Meta planifie le métaverse, Instagram cherche des moyens d’intégrer cet élément dans sa plate-forme. Selon Adam Mosseri, PDG du réseau social, il développe des ressources qui permettront l’hébergement des NFT sur le réseau social.

En plus d’être des éléments d’art de collection très populaires, les NFT sont fondamentaux pour le fonctionnement du métavers, car ils peuvent représenter la propriété dans la réalité numérique.

Via Instagram, Mosseri a déclaré qu’il n’avait toujours rien à annoncer officiellement, mais que le réseau social « explore activement les NFT » et comment ils peuvent « les rendre accessibles à un public plus large ».

Selon le PDG d’Instagram, les NFT sont un élément intéressant car ils permettent aux gens de jouer à des jeux et de gagner de l’argent. De plus, il a révélé qu’il espère que cet ajout aidera les créateurs à maintenir leur art, leur contenu, atteignant ainsi une vie solide.

Selon le Tech Times, le début de 2021 a vu un large intérêt pour les NFT, le premier trimestre de l’année ayant enregistré un total de 10 milliards de dollars de ventes NFT, tirées par Nike et d’autres grandes marques.

Bien que le PDG n’ait pas été très clair, il est possible qu’Instagram commence à fournir à ses utilisateurs des outils pour présenter et promouvoir leurs NFT.

