Suggestion : projecteurs LED portables avec système d’exploitation Android

Regarder un bon film ou passer la journée à jouer à des jeux avec des amis ne sont que deux options qui peuvent être améliorées avec un projecteur. Cependant, étant principalement des propositions portables, elles seront également utiles pour le contexte scolaire ou professionnel, pour avoir toujours la possibilité de concevoir leur contenu sans aucune restriction. Juste un mur clair et visez le projecteur.

Voici donc quelques suggestions.

Xiaomi Wanbo T2MAX

Xiaomi Wanbo T2MAX est un projecteur LED avec une résolution native de 1920 x 1080 pixels et prend en charge les formats les plus courants. Permet d’atteindre 200″ de projection, mais idéalement autour de 120″ (environ 3 mètres de distance). Il a un contraste de 2000:1 et une luminosité de 200 ANSI.

Il prend en charge les connexions Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que la connexion à un système audio externe, bien qu’il soit livré avec deux haut-parleurs 3W. Il dispose d’une connexion HDMI et d’une connexion USB 3.0. A noter également qu’il dispose d’un système d’exploitation Android intégré, 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne.

Le projecteur Xiaomi Wanbo T2MAX est disponible pour environ 133 € avec le code de réduction BGS11516. La livraison est rapide et gratuite, réalisée à partir d’un entrepôt européen.

Xiaomi Wanbo T2MAX

BlitzWolf BW-VT2 DLP Mini

Le BlitzWolf BW-VT2 DLP Mini pèse 400 g et mesure 72 x 72 x 106 mm, avec le système d’exploitation Android 9, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne.

Il s’agit d’un projecteur LED avec un contraste de 1000:1 et prend en charge le contenu 4K. La projection peut aller jusqu’à 300″ avec une distance maximale de 8 mètres, comme indiqué par la marque.

Il est équipé de Blutooth 4.2, Wi-Fi 2.4/5G, prend en charge les cartes microSD jusqu’à 32 Go, dispose d’un port USB, d’une prise audio, d’un port HDMI et d’un port DC IN. Comprend également un haut-parleur 3W.

Le projecteur BlitzWolf BW-VT2 DLP Mini est au prix d’environ 162 € (code BGKH348), TVA incluse. La livraison est gratuite en utilisant la méthode d’expédition EU Priority Line.

BlitzWolf BW-VT2 DLP Mini

Projecteur compact intelligent Xiaomi Mi

La suggestion va maintenant au projecteur Xiaomi Mi Smart Compact. Il s’agit d’un projecteur LED avec une résolution native de 1920 x 1080 pixels avec prise en charge du contenu 4K. Permet d’atteindre 200″ de projection, mais idéalement autour de 120″ (environ 3 mètres de distance).

Il prend en charge les connexions Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que la connexion à un système audio externe, bien que deux haut-parleurs avec Dolby Audio et DTS soient livrés avec le son. Il dispose d’une connexion HDMI et d’une connexion USB 3.0.

Le projecteur compact Xiaomi Mi Smart est disponible pour environ 369 € avec le code de réduction BGAProjector. La livraison est gratuite depuis l’Europe.

Projecteur compact intelligent Xiaomi Mi

XM Wanbo T6 Max

La dernière suggestion est que le XM Wanbo T6 Max est un produit avec Android 9, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il est livré avec Bluetooth 5.0 et Wi-Fi double bande.

Il reproduit une image 1080p et a une luminosité de 550 Lumens, prenant en charge HDR10+. Comprend deux haut-parleurs de 5 W et prend en charge les commandes vocales.

La version de ce projecteur a également l’avantage de pouvoir être alimenté par la prise allume-cigare commune, ce qui permet de faire très facilement une projection où vous le souhaitez, en utilisant uniquement l’alimentation électrique de votre voiture.

Le projecteur XM Wanbo T6 Max est disponible pour environ 246 € avec le code de réduction BGWBCPT66.

XM Wanbo T6 Max

Suggestions

Assurez-vous de découvrir d’autres opportunités dans les projecteurs et au-delà :

XIAOMI Wanbo T6max – 249,50 € avec le code BGZWBT66

BlitzWolf BW-VP8 – 79,30 € avec le code BGZFD855

XIAOMI Wanbo X1 – 78,41 € avec le code BGZHP994

BlitzWolf BW-VP14 – 118,51 € avec le code BGjoao986

Laser Xiaomi Mijia 1S 4K – 1443,60 € avec le code BGSKFR619

XIAOMI MI Smart Projector 2 – 472,28 € avec code BGMKH452

Aspirateur robot Dreame F9 2 en 1 – 174,65 € avec code BGCZMRF9

Chaise BlitzWolf BW-OC1 – 76,63€ avec code BGCYJPTOC1

Aspirateur portable ELEGIANT EGH-VC2 – 11,58 € avec code BGESDWH

Masseur de cou BlitzWolf BW-MGS1 – 35,64 € avec le code BGdfc57d

Ne manquez pas encore la remise de 10% disponible pour tous les projecteurs, en utilisant le code de réduction BGAProjector.