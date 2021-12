La date de sortie de Chocobo GP annoncée sur Nintendo Switch

La date de sortie de la prochaine aventure Chocobo sur Nintendo Switch : Chocobo GP est déjà connue.

Venez voir quand ce jeu sortira plein de vitesse, d’adrénaline et beaucoup de folie.

En développement par les studios Square Enix, Chocobo GP sera la prochaine aventure d’une série populaire auprès de nombreux joueurs, où ils retrouveront leurs personnages Chocobo préférés dans des courses le long de pistes inspirées des lieux popularisés par la série Final Fantasy.

Le jeu sortira le 10 mars sur Nintendo Switch, dans une révélation faite récemment qui a apporté plus de nouvelles sur le jeu.

La bande-annonce maintenant révélée montre toute l’adrénaline et le chaos qui viendront dans la course, révélant même de nouveaux modes de jeu en plus du mode Histoire et des tournois à élimination directe pour 64 joueurs, en mode GP Chocobo :

Time Attack : les joueurs peuvent se mettre au défi de battre leurs meilleurs temps sur les différentes pistes. Ils peuvent également rivaliser de manière asynchrone contre d’autres joueurs du monde entier pour obtenir le meilleur temps.

Course en série : les joueurs s’affrontent pour la première place dans une série de quatre courses ; peut être joué seul ou avec des amis.

Course personnalisée : les joueurs peuvent créer leurs propres courses avec des règles personnalisées, seuls ou avec des amis.

Pendant ce temps, la version Lite (10 mars) sortira en même temps, ce qui vous permettra de jouer gratuitement en solo ou en multijoueur.

Avec Chocobo GP Lite, les pilotes peuvent jouer au prologue du mode Histoire en mode solo et peuvent participer à des courses multijoueurs, locales et en ligne, avec jusqu’à huit pilotes, si un ami crée une session avec la version complète du jeu. .

Les joueurs de Chocobo GP Lite peuvent également vivre des tournois frénétiques à 64 joueurs en mode Chocobo GP. De plus, les données enregistrées peuvent être transférées de Chocobo GP Lite au jeu complet, garantissant que les joueurs conservent tous leurs objets et pièces gagnés.

Chocobo GP arrive numériquement sur Nintendo Switch le 10 mars de l’année prochaine.