Rumeur : iOS 16 ne prendra plus en charge l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus et l’iPhone SE d’origine

Apple travaille déjà sur iOS 16, bien qu’il ait récemment livré la version bêta d’iOS 15.3 aux développeurs. Selon certaines rumeurs, le nouveau système d’exploitation de l’iPhone ne supportera plus le « vieil homme » iPhone 6S. Cette machine, sortie il y a 6 ans, recevait toujours iOS 14 et iOS 15 avec des performances sans compromis.

Avec l’arrivée d’iOS 16, Apple pourrait relever la barre en matière d’utilisation des ressources et les modèles iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE de première génération pourraient ne plus être en mesure d’offrir une expérience utilisateur décente.

iOS 16 sera-t-il incompatible avec l’iPhone 6S ?

Apple a étendu la prise en charge de ses modèles d’iPhone. Aucune autre entreprise de ce segment mobile ne lance un système d’exploitation qui est même installé sur des machines de 6 ans. Selon iPhonesoft, sur la base des connaissances de quelqu’un qui teste en interne une version du prochain système d’exploitation, Apple prévoit d’interrompre la prise en charge de l’iPhone 6s, de l’iPhone 6s Plus et de l’iPhone SE d’origine.

Côté iPad, l’iPadOS 16 sera incompatible avec les modèles iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5ème génération) et iPad Pro 2015.

Évidemment, rien de tout cela n’est officiel jusqu’à ce qu’Apple le dise. Ainsi, tout sera rumeur au moins jusqu’à l’événement WWDC 2022, quand Apple présentera iOS 16, et les systèmes d’exploitation restants. Cependant, la chaîne iPhonesoft a déjà une certaine tradition en matière de « vraies fuites », comme cela s’est produit lorsqu’elle a fait connaître à l’avance quels appareils sont compatibles pour iOS 13 et iOS 14.

Bien sûr, cela vaut ce qu’il compte, notamment parce que la publication a également « échoué » lorsque l’année dernière, elle a affirmé que l’iPhone 6s et le SE d’origine ne pourraient pas passer à iOS 15. iOS 15 continuerait à prendre en charge tous les mêmes modèles nom d’appareil 14.

Néanmoins, et en gardant à l’esprit qu’iPhonesoft est correct, cela signifierait qu’iOS 16 nécessiterait une puce A10 comme spécification minimale afin d’obtenir les dernières fonctionnalités.

L’iPhone 7 est désormais le dernier de la chaîne de promotion

Compte tenu de ce qui précède, cette exigence représente toujours une durée de vie incroyablement longue de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bugs pour les téléphones Apple. L’iPhone 6s et l’iPhone SE, censés être abandonnés, sont sortis respectivement fin 2015 et début 2016, ce qui signifie qu’ils auront reçu plus de six ans de mises à jour logicielles régulières.

L’appareil le plus récent à être retiré de la feuille de route des mises à jour logicielles est l’iPad mini 4, et même ce produit aura plus de cinq ans lors de la sortie d’iOS 16.

Il est également important de noter que même après que ces appareils ne reçoivent plus la dernière version d’iOS, Apple continuera à publier des mises à jour de sécurité pour les appareils plus anciens. De plus, comme mentionné, ces appareils qui sont sur iOS 14 peuvent toujours recevoir iOS 15.