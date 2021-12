Audi présente un nouveau concept de borne de recharge électrique

Dans quelques jours, Audi dévoilera un nouveau concept de borne de recharge pour véhicules électriques en Allemagne. Le constructeur est allé au-delà de l’infrastructure habituelle et la nouveauté a même un salon.

Selon Ralph Hollmig, chef de projet, les clients « partageront de multiples avantages ».

Le 23 décembre, Audi dévoilera un nouveau concept de borne de recharge ultra-rapide à Nuremberg, en Allemagne, qui garantira une expérience inoubliable. prime. Avec ce projet, le constructeur entend tester de nouvelles infrastructures de recharge en milieu urbain, offrant des solutions pratiques aux utilisateurs qui ne peuvent pas recharger leurs véhicules électriques à domicile.

La nouvelle station d’Audi repose sur l’utilisation de conteneurs souples (appelés « cubes »), qui peuvent être facilement montés et démontés. Ceux-ci fournissent deux points de charge par unité et peuvent être combinés les uns avec les autres.

De plus, les chargeurs sont alimentés par des batteries réutilisées, ce qui réduit les coûts et les ressources, évitant les réseaux haute tension complexes, les transformateurs coûteux et les longs processus de planification pour construire une infrastructure de charge ultra-rapide commune.

Au total, six points de recharge capables de fournir jusqu’à 320 kW de puissance sont disponibles. Selon les calculs d’Audi, la nouvelle borne de recharge pourra recharger environ 80 véhicules par jour, sans atteindre les limites du système de stockage.

Les clients Audi auront accès à des avantages à la borne de recharge

A l’avenir, Audi entend mettre en place d’autres services afin de rendre la borne de recharge des tramways plus attractive : un point d’échange de batteries pour les vélos électriques, des essais routiers pour le Q4 e-tron et le RS e-tron GT, un service de location de scooters et un service de livraison de nourriture.

Pour l’instant, au-dessus de la borne de recharge, les conducteurs de véhicules électriques pourront trouver une salle mesurant 200 mètres carrés, ainsi qu’un patio mesurant 40 mètres carrés. Ces espaces permettront aux clients Audi de se détendre ou d’effectuer des tâches pendant que leurs véhicules sont en charge. Plus que cela, ils ont à leur disposition un écran de 98 pouces à travers lequel, entre autres, ils peuvent vérifier la charge.

Bien que la station Audi soit ouverte 24h/24, elle disposera d’employés de 10h00 à 19h00, pour garantir le service client.

A lire aussi :