Le président de la République donne son accord aux bodycams dans les forces de sécurité

L’utilisation de systèmes de vidéosurveillance par les forces et services de sécurité est déjà une réalité dans plusieurs pays. Le Portugal a commencé à parler de l’utilisation de caméras corporelles par les policiers en novembre, et cette volonté a été approuvée par le parlement.

Aujourd’hui, le Président de la République a promulgué l’utilisation des « bodycams » dans les forces de sécurité.

Les ‘bodycams’ doivent être placées « visiblement » sur l’uniforme

Le Président de la République a promulgué aujourd’hui le diplôme qui réglemente l’utilisation et l’accès des forces et services de sécurité et de la Protection civile aux systèmes de vidéosurveillance, qui permettent l’utilisation de caméras dans les uniformes (« bodycams »).

Selon une note publiée aujourd’hui sur le site Internet de la Présidence de la République portugaise…

Le Président de la République a promulgué le diplôme de l’Assemblée de la République qui réglemente l’utilisation et l’accès des forces et services de sécurité et de l’ANEPC aux systèmes de vidéosurveillance pour la captation, l’enregistrement et le traitement des images et du son, abrogeant la loi n° 1/2005, du 10 janvier

Selon le texte approuvé, les « bodycams » doivent être placées « visiblement » sur l’uniforme et la captation et l’enregistrement d’images et de sons ne peuvent avoir lieu « qu’en cas d’intervention d’un élément des forces de sécurité, à savoir lorsqu’il est en question de la survenance d’une infraction, d’une situation dangereuse, d’un état d’urgence ou d’un trouble à l’ordre public, et le début de l’enregistrement doit être précédé d’un avertissement nettement perceptible, chaque fois que la nature de la prestation et les circonstances le permettent ».

La capture et l’enregistrement d’images sont obligatoires lorsque la force publique est utilisée contre tout citoyen ou l’utilisation de tout moyen coercitif, en particulier les armes à feu, étant interdit « l’enregistrement permanent ou aveugle de faits qui n’ont aucune pertinence probante », selon la proposition.

Cette loi permettra également l’utilisation de caméras de vidéosurveillance par la police dans des opérations complexes, telles que des événements de grande ampleur ou des opérations à haut risque, la prévention d’actes terroristes, le contrôle du trafic routier, la répression des infractions au code de la route, les actions de perquisition et le sauvetage et le contrôle des personnes aux frontières, ainsi que dans la détection des incendies de forêt ou encore l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans les locaux de police au service du public.