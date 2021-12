Trendcast n°19 : Bonne bouffe (de Noël) et gourmandise

Bon appétit? Un sujet qui sera certainement sur la table à Noël. Cette fois, Daniel a comme invité l’historien de la nutrition, le professeur Josef Matzerath, et toutes sortes de sujets sont au menu.

À quoi s’attendre dans cet épisode

Nous parlons de construire une mémoire culinaire qui vous aidera à élever vos compétences culinaires à un niveau supérieur. Nous examinons également les tables excessives du Dresdner Hof, composons un menu de Noël inoubliable – et vous présentons la merveille de la cuisine allemande, qui a récemment été présentée dans une exposition numérique à la Bibliothèque nationale et universitaire de Saxe.

Cela semble théotique ? C’est vrai – c’est pourquoi nous avons préparé une petite expérience gourmande basée sur Jürgen Dollase, que vous pouvez retrouver à la fin de cet épisode et qui rappelle vaguement l’émission culinaire The Taste. Pour participer à l’expérience, vous avez besoin d’une cuillère et des ingrédients suivants :

yaourt

Un peu de confiture

une pomme ou autre fruit croquant

une noix

et une biscotte.

Vous pouvez également lire l’expérience en toute tranquillité ici.

Invité : historien de la nutrition Prof. Josef Matzerath

Prof. Dr. Josef Matzerath est l’un des historiens de la nutrition les plus éminents, connaît les bonnes cuisines de ce pays ainsi que les biographies de chefs étoilés bien connus, qu’il a interrogés sur leur travail lors d’entretiens avec des témoins contemporains. Plus récemment, le professeur Matzerath a conçu et publié l’exposition numérique « Wolfram Siebeck and the German Kitchen Wonder ». Avant cela, il a publié sur la culture de la table, la cuisine de produits et le chef de Dresde Frank Walcha. Les livres ont été publiés par Thorbecke-Verlag.

La merveille de la cuisine allemande a ouvert la voie au présent culinaire. (Image : Bibliothèque d’État, d’État et universitaire de Dresde (SLUB) de Saxe)

En outre, le professeur Matzerath a effectué des recherches sur les parlements et la noblesse des États saxons. Il enseigne à la TU Dresden.

Cuisine et art culinaire dans le blog tendance Euronics

L’une ou l’autre lecture n’est pas totalement inconnue de nos lecteurs, puisqu’elle a été, entre autres, la base de nos sorties estivales en archéologie culinaire.

L’année dernière, nous avons également appris à faire du très bon pain et à faire vos propres petits pains. Et parce que votre propre cuisine est tendance, vous pouvez également découvrir auprès de nous quels appareils électriques sont essentiels dans les petites cuisines et pourquoi le Bosch MUM5 est un très bon appareil de cuisine.

(Responsable : jplenio / Pixabay)