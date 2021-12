Doogee V10 contre Doogee V20 : le duel entre smartphones robustes

En 2022, Doogee lancera le successeur de son smartphone robuste V10. Ce smartphone s’appelle le Doogee V20, mais il partagera certaines des spécifications de son prédécesseur. Mais il y a des détails qui le distinguent, comme le fait qu’il soit livré avec un écran principal avec une résolution FullHD+ ou encore l’inclusion d’un petit écran à l’arrière à côté des caméras.

Doogee a placé les deux modèles côte à côte et ce sont quelques-uns des aspects qui les unissent, ou qui les séparent…

D’un point de vue général, il est à noter que les deux smartphones disposent de SoC MediaTek Dimensity 700, de capteurs d’empreintes digitales sur le côté, d’une caméra frontale de 16 MP, la recharge se fait à une puissance maximale de 33W et disposent du NFC. Étant des machines robustes, en plus des détails de construction, elles ont subi des tests de résistance spécifiques, étant classées avec les certificats IP 68, IP69K et MIL-SDT-810.

Les spécifications particulières

Le smartphone V20 est équipé d’un écran AMOLED de 6,43″. En plus d’être légèrement plus grand que la version V10, il présente tout de même une amélioration significative de la technologie d’écran, puisque le V10 dispose d’un écran LCD HD+.

La batterie du V20 a une capacité inférieure à celle du modèle de cette année. Cependant, l’écran OLED apportera des économies d’énergie importantes et l’interface elle-même est plus optimisée, le constructeur garantit donc qu’ils auront une autonomie similaire.

Notez que les deux se chargent à une puissance maximale de 33W et se chargent sans fil, le modèle V10 se chargeant à 10W et le V20 à 15W.

Au niveau des chambres il y a aussi une évolution considérable. Le Doogee V20 dispose d’un appareil photo principal de 64 MP, le V10 ayant un appareil photo de 48 MP. Le V20 s’aide également de deux autres caméras de 20 MP avec vision nocturne et d’un ultra grand angle de 8 MP. Ce smartphone dispose même d’une deuxième caméra auxiliaire à côté des caméras.

Enfin, il convient de noter que les deux ont 8 Go de RAM, cependant, le modèle V20 a le double du stockage, avec 256 Go.

Le Doogee V20 5G sortira en janvier 2022, mais d’ici là, il y aura des compétitions sur la page officielle du produit.

Doogee V20 5G