AMD EPYC a atteint 18% de part de marché au troisième trimestre

AMD est actuellement l’une des sociétés les plus respectées, surtout si nous nous concentrons sur le segment du matériel. L’entreprise américaine a profité de la sieste de son rival Intel en matière de processeurs et a fini par se frayer un chemin dans une direction où elle s’est promue et a gagné la confiance des consommateurs.

Et selon les dernières données, la société dirigée par Lisa Su a réussi à atteindre une part de marché de 18% sur le marché des processeurs de serveur x86 avec sa gamme EPYC.

AMD EPYC détient déjà 18% de parts de marché (T3)

Selon les données qui ont maintenant été révélées par l’analyste de marché Omdia, dans une enquête intitulée Data Center Server Tracker, AMD a réussi à atteindre une part de marché de 18% dans le secteur des processeurs x86 pour serveurs au troisième trimestre 2021. C’est, en En fait, , une grande réussite pour l’entreprise, car au troisième trimestre de l’année dernière, cette part n’était que de la moitié. Déjà par rapport au deuxième trimestre de cette année, AMD a maintenant réussi à augmenter de deux points de pourcentage.

Selon Manoj Sukumaran, analyste en centre de données et en informatique de réseau chez Omdia : « AMD profite de la forte reprise des commandes de CSP s’appuyant sur les CPU AMD Rome et Milan avec un grand nombre de cœurs« .

L’exécutif ajoute que les victoires d’AMD sont le reflet de sa densité de cœurs x86 et de sa mémoire cache par socket leaders sur le marché, et que « Nous n’avons pas de favoris parmi les fournisseurs ni ne prédisons les gagnants et les perdants du marché, mais il est important de noter que la gamme de processeurs annoncée par AMD, qui comprend une nouvelle variante de processeur optimisée pour le cloud appelée Bergame avec jusqu’à 128 cœurs efficaces, sera probablement très attrayante. pour les fournisseurs de services cloud« .

Le marché des datacenters est en train de devenir très bien composé et avec une évolution intéressante. Les détails indiquent en outre que les livraisons de serveurs avec des processeurs ARM ont atteint des niveaux record et que 5% des serveurs livrés au troisième trimestre 2021 avaient un processeur ARM, alimenté par des services cloud.

Vous pouvez voir l’étude complète ici.