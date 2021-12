Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, réaffirme sa conviction que la pénurie de puces durera jusqu’en 2023

Regard vers l’avenir : le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a réitéré sa conviction que la pénurie mondiale de puces ne s’améliorera pas avant au moins 2023. Bien que Chipzilla ait investi massivement dans de nouvelles installations de fabrication récemment, les fruits de ces efforts ne seront pas visibles avant plusieurs années. .

S’exprimant dans une interview avec Nikkei Asia, Gelsinger a réaffirmé que les problèmes auxquels les consommateurs sont confrontés lorsqu’il s’agit d’acheter des produits tels que des cartes graphiques, ou tout ce qui contient une puce, ne vont pas s’améliorer l’année prochaine.

Gelsinger a fait cette déclaration lors d’un voyage en Asie du Sud-Est pour des discussions portant sur l’importance de la fabrication asiatique pour Intel. Le PDG a également profité de la visite pour annoncer qu’Intel dépenserait 7,1 milliards de dollars pour une nouvelle installation en Malaisie, après que la société a révélé qu’elle investirait jusqu’à 80 milliards d’euros (94,7 milliards de dollars) dans la construction de nouvelles usines de puces en Europe. Il y a aussi les deux usines de l’Arizona qui devraient devenir pleinement opérationnelles en 2024.

Alors qu’Intel investit beaucoup d’argent dans sa future capacité de fabrication, les choses ne sont pas si roses à court terme ; Gelsinger a prédit que la pénurie de puces ne commencera pas à s’atténuer avant 2023. Bien que d’autres grands noms de l’industrie, dont la patronne d’AMD Lisa Su, pensent que 2022 est une prévision plus réaliste, l’émergence de la variante Omicron Covid et l’augmentation des tensions géopolitiques ont mis un frein à l’espoir que la situation s’améliorera le plus tôt possible.

Gelsinger a récemment été impliqué dans une querelle publique (en quelque sorte) avec TSMC, après avoir mis en garde contre une trop grande dépendance à l’égard de la fabrication taïwanaise, compte tenu de l’agression croissante de la Chine dans la région. « Pékin a envoyé 27 avions de combat dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan cette semaine. Est-ce que cela vous met plus à l’aise ou moins ? » il a dit. Le PDG a également appelé le gouvernement américain à dépenser les 52 milliards de dollars qu’il a réservés pour le financement des semi-conducteurs exclusivement aux entreprises nationales.

Les prix de l’ampère et du RDNA 2 rendent la lecture déprimante

TSMC a répondu en disant que réserver les 52 milliards de dollars aux entreprises américaines serait « très négatif pour les États-Unis ». restrictions imposées aux cadres, bien que la société affirme que ses cadres sont invités à prendre leur retraite à 75 ans et non à 65 ans. Cependant, Gelsinger a semblé changer d’avis lors du voyage en Asie en qualifiant TSMC de « spectaculaire ».

La pénurie de chips se fait encore plus sentir maintenant que Noël approche à grands pas. Les consoles, le matériel informatique et même les appareils électroménagers sont à la fois difficiles à trouver et plus chers, considérablement plus, dans certains cas. Faire face à une autre année de cela est certainement une pensée déprimante.