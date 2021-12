Le site Web révèle plus de 60 accessoires officiels pour le Samsung Galaxy S22

Alors que les regards sont déjà tournés vers le Samsung Galaxy S21 FE, qui sera le premier lancement majeur de la marque sud-coréenne en 2022, on parle de plus en plus d’une autre nouvelle gamme pour rendre le marché des smartphones encore plus intéressant.

Il s’agit du Samsung Galaxy S22 sur lequel certaines informations ont déjà été publiées. Mais maintenant, un site Web au Royaume-Uni a exposé plus de 60 accessoires officiels pour ce nouveau téléphone, ce qui augmente encore les attentes de ce nouveau pari de la société.

Samsung S22 : plus de 60 accessoires officiels dévoilés

Selon les informations récentes que nous avons déjà partagées ici, Samsung pourra lancer sa gamme Galaxy S22 dès le 18 février, avec une ouverture des réservations le 8 du même mois. De plus, début novembre, plusieurs images réelles possibles de ce nouveau modèle ont été révélées, une situation qui a ensuite été étudiée par Samsung lui-même.

Et maintenant, le site Web britannique BOX UK a publié plus de 60 accessoires officiels différents pour le Galaxy S22. Les produits vont des étuis aux stylos S Pen, avec des options de couleurs disponibles.

De nombreux produits n’ont pas d’images, mais nous pouvons avoir un aperçu d’au moins quatre articles. L’un d’eux est une coque pour le Samsung Galaxy S22 Ultra, appelée « Clear Standing Cover – Transparent ». Cette couverture coûte 23,99 livres, soit environ 28 euros.

Un autre accessoire également pour la variante Ultra est le Smart Clear View Cover (EE) – Noir qui est marqué à 48,99 livres, environ 59 euros.

Une autre coque avec une image disponible s’appelle Smart LED View Cover (EE) – Noir, elle est destinée au Galaxy S22 Plus et son prix est de 58,99 livres, ce qui donne environ 70 euros.

La dernière image disponible pour le moment est le S Pen destiné à ce nouveau smartphone de Samsung. Le prix est de 33,99 £, soit environ 40 € en conversion directe au taux de change actuel.

En plus de celles-ci, le site propose une grande variété d’autres options, telles que des couvertures transparentes, des couvertures en cuir, des couvertures en silicone, parmi bien d’autres. Vous pouvez voir tous les accessoires disponibles sur le site ici.