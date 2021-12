Astuce : Vous ne souhaitez pas utiliser Google Lens dans Chrome pour ordinateur ? Suivez ces étapes

Google a beaucoup misé sur Google Lens et sa capacité à rechercher des images. La fonctionnalité va bien plus loin que la recherche à laquelle nous sommes habitués depuis des années au quotidien. Il est donc normal d’apporter cette nouveauté à d’autres lieux et à vos services.

La preuve en est venue avec l’une des dernières mises à jour de bureau de Chrome, où le menu contextuel a désormais la possibilité de rechercher Google Lens. Bien sûr, vous ne voudrez peut-être pas avoir cette option, il vous suffit donc de suivre ces étapes.

Google Lens Search a frappé Chrome

Bien qu’il ne l’ait pas annoncé directement, Google a apporté à Chrome une nouvelle fonctionnalité importante. Suppression de la recherche d’images dans le menu contextuel, offrant désormais la possibilité de rechercher avec Lens.

Le processus est le même, à la différence que la destination de recherche est désormais transmise à Google Lens. Tout ce que nous avons l’habitude d’avoir dans ce service, sur d’autres plateformes, nous l’avons aussi ici prêt à être utilisé, même la possibilité de définir la partie de l’image à rechercher.

Les réponses apparaissent immédiatement, permettant à l’utilisateur d’avoir un accès immédiat aux résultats. En plus de ce qu’offrent les images, les utilisateurs ont également accès aux pages où les images apparaissent, afin d’avoir un certain contexte.

Comment revenir à la recherche d’images

Comme tout le monde n’est pas satisfait de cette nouvelle option, Google a donné aux utilisateurs de Chrome la possibilité de désactiver cette option. Ce faisant, ils prennent conscience de ce qu’ils ont l’habitude d’utiliser, la recherche d’images étant l’option proposée.

Pour cela, les utilisateurs de Chrome doivent ouvrir l’adresse chrome://flags, puis rechercher « Rechercher sur votre écran avec Google Lens ». Cette option doit avoir la valeur Defaults et doit être modifiée en Disabled. Enfin, ils doivent redémarrer Chrome.

Il y a une option beaucoup moins radicale

Quiconque préfère adopter une position moins radicale sur la recherche d’images a une option que Google a laissée dans Lens. Ils doivent conserver toutes les options intactes et inchangées en effectuant une simple recherche sur une image.

Dans les résultats qui apparaissent, il y aura une option à peine visible qu’ils pourront utiliser. Après tous les résultats présentés, sur le côté droit, il y aura un bouton spécial qui donne accès à la recherche d’images traditionnelle.

Si vous ne voulez pas de Google Lens sur Chrome, vous devez choisir l’une des 2 options que nous avons présentées. L’une est plus radicale et élimine complètement cette option. L’autre, plus classique, donne accès à ce qu’ils veulent, mais avec un petit détour pour s’y rendre.