L’iPhone 13 PRO battu par le Pixel 5a lors du blind test de MKBHD

Avec autant d’équipements sur le marché, les tests nous aident à déterminer lequel est le meilleur et le plus capable dans certaines fonctionnalités, telles que la batterie, les caméras, la vitesse et la fluidité, la robustesse du matériel, entre autres.

Cependant, le test annuel à l’aveugle de la caméra mené par MKBHD a récemment été dévoilé. Et selon les résultats, le nouvel iPhone 13 Pro d’Apple a été battu par le Pixel 5a de Google.

Le Pixel 5a bat l’iPhone 13 Pro dans les premiers tests sur l’appareil photo

Le youtuber MKBHD, ou Marques Brownlee, est de retour pour une nouvelle édition de blind test aux caméras de smartphones. Comme son nom l’indique, le test est réalisé sur les caméras, mais sans savoir de quel équipement il s’agit. Cette fois, youtuber a testé plusieurs smartphones plus récents de grandes marques, de l’iPhone 13 Pro au Pixel 6 Pro, entre autres.

Le test a placé des smartphones identifiés uniquement par une lettre et a obtenu des milliers de votes afin de déterminer quel appareil prend les meilleures photos.

Pour commencer, une photo de youtuber a été prise à côté d’une fenêtre avec différents smartphones. Et dans les sondages, l’iPhone 13 Pro a battu le Motorola Edge, le Pixel 5a a battu le Pixel 6 Pro, entre autres. Au second tour de scrutin, la photographie est celle d’une table, avec de la nourriture, un couteau et une bougie. Et, étonnamment, le Pixel 5a, au prix d’environ 400 $, bat l’iPhone 13 Pro haut de gamme d’Apple, un appareil au prix d’environ 1 300 euros.

Voir la vidéo :

vidéo originale

Au tour suivant, seuls Pixel 5a, ASUS ROG 5, OnePlus 9 Pro et Realme GT étaient en compétition. La photo est maintenant celle d’un cube magique sur une table de billard et de quelques boules. Les résultats placent OnePlus 9 Pro et Pixel 5a en finale.

Enfin, la photo choisie est celle de 3 personnes, dont YouTuber. Et le grand gagnant est le Pixel 5a de Google !

Voteriez-vous pour le matériel qui a remporté les tests ?