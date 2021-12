Huawei Watch D : La smartwatch qui mesurera la tension artérielle arrive

HONOR Smartwatch Magic Watch 2 Fitness Tracker Montre Homme Femme Montre Intelligente, 5 ATM Montre Intelligente Moniteur de Fréquence Cardiaque Pression du Poignet Smartband, Noir

✔【Temps Réel Surveillance de la Fréquence Cardiaque】 Gr ce à la résistance à l'eau 5ATM et au Truseen 3 5 le HONOR Magic Watch 2 smartwatch peut surveiller en continu votre fréquence cardiaque toute la journée même sous l'eau Si votre montre connectée détecte une fréquence cardiaque inhabituelle (valeur d'alarme) elle vibrera pour vous alerter; Batterie: Li-Ion 455 mAh non amovible ✔【Autonomie de la Batterie de 14 Jours】La bracelet connecté HONOR Magic Watch 2 possède une autonomie de 2 semaines lorsque la surveillance de la fréquence cardiaque et HUAWEI TruSleep sont activées 30 heures pour le GPS sans escale 24 heures pour la lecture de musique à l'aide du casque BT 10 heures pour les appels BT et la notification est activée (tests internes HONOR les données réelles peuvent varier) ✔【15 Divers Modes Sportifs】 La montre intelligente HONOR Magic Watch 2 reconnaît et surveille vos différents types d'activités physiques et Utilisez son accéléromètre intégré et ses capteurs gyroscopiques pour fournir des données correspondantes tout au long de la journée Gr ce au guidage vocal vous obtenez des conseils en temps réel de votre racine de HONOR Magic Watch 2 smartwatch ✔【Surveillance du Sommeil et du Stress】 En utilisant la technologie de surveillance du sommeil TruSleep 2 0 le fitness tracker HONOR Magic Watch 2 peut surveiller avec précision et de manière complète votre temps de sommeil identifier des indicateurs et vous fournir des recommandations détaillées d'évaluation et d'amélioration de la qualité du sommeil Rel cher la pression et ajuster l'état mental ✔【Excellent Life Assitant】 Le podometre vous enverra des alertes de vibration basées sur la transmission de messages instantanés appels téléphoniques SMS e-mails événements de calendrier applications sociales à partir de votre téléphone Vous pouvez également contrôler la lecture de musique changer de chanson et ajuster volume si votre montre est connectée à votre téléphone via BT Votre montre intelligente prend également en charge le positionnement par satellite GPS et GLONASS