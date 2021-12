Il y a quelque chose de nouveau pour Google Maps qui va révolutionner ce service de bureau

Google Maps s’est avéré être un outil unique pour ceux qui veulent voyager autour de la planète sans sortir de chez eux. Ce n’est pas seulement un service de cartographie et va beaucoup plus loin en montrant des images de chaque endroit que nous visitons.

Google renouvelle et introduit constamment de nouvelles fonctionnalités sur Maps et il en aura désormais une nouvelle en route. Il n’est encore testé que par quelques utilisateurs, mais il est sûr de révolutionner ce service sur le bureau.

Nouveau sur Google Maps

De nombreuses nouvelles fonctionnalités ont récemment été introduites dans Google Maps. Ils souhaitent améliorer l’utilisation de ce service, tout en le rendant plus simple et plus pratique à utiliser au quotidien, aussi bien sur smartphone que sur ordinateur.

L’un de ces nouveaux développements potentiels est actuellement à l’essai. Il souhaite donner à Google Maps une capacité qu’il n’a pas actuellement, afin que les utilisateurs puissent facilement maintenir leurs recherches et leurs visites.

Il pourrait bien révolutionner ce qu’il propose sur le bureau

D’après ce qui a été vu, Google Maps disposera désormais d’une zone où les utilisateurs pourront enregistrer les endroits qu’ils souhaitent. Ceux-ci seront logés dans la zone inférieure, sur un quai, sous la forme d’une icône de l’emplacement souhaité et que vous pourrez ensuite voir visité.

Pour ajouter ces emplacements à ce nouveau dock de service de carte, Google a créé un nouveau bouton pour cela. Avec le nom « Dock to bottom », il tentera de placer cet endroit choisi dans le nouveau dock qui sera disponible. La suppression sera également un processus simple.

Nous allons bientôt enregistrer les lieux visités

On est encore loin de voir cette nouvelle fonctionnalité accessible à tous sur Google Maps. Le géant de la recherche teste encore très progressivement cette nouveauté, pour évaluer sa facilité d’utilisation et l’intérêt qu’elle peut avoir auprès des utilisateurs.

On s’attend à ce que Google réussisse ces tests et apporte cette nouvelle aux utilisateurs. Ce sera certainement une amélioration substantielle pour ce service de cartographie et facilitera l’utilisation de Google Maps, en marquant les lieux et points que vous souhaitez visiter à nouveau plus tard.