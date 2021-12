L’un des avantages associés aux robots est précisément la possibilité d’effectuer des tâches qui, lorsqu’elles sont exécutées par des humains, peuvent représenter un danger. C’est pourquoi ce robot a été spécialement conçu pour réduire les accidents du travail.

La machine grimpe aux murs et peut aider à l’entretien et à l’inspection des bâtiments.

Conçu par la société HausBots, basée à Birmingham, en collaboration avec une équipe de l’Université de Warwick, ce nouveau robot vise à réduire les accidents du travail en assurant l’exécution de tâches dangereuses. Afin d’éloigner les personnes de ce travail, la machine peut garantir, par exemple, l’entretien et l’inspection des bâtiments et des infrastructures. Après tout, il a la capacité de grimper sur des surfaces verticales et inégales.

Après plusieurs années de prototypes et de perfectionnements, il est maintenant commercialisé en tant que produit commercial.

Pour s’assurer que le robot ne tombe pas des surfaces, les chercheurs ont dû le soumettre à des tests intensifs de compatibilité électromagnétique. C’est pour s’assurer que vos ventilateurs fonctionnent correctement.

Ce fut un plaisir d’être avec HausBots et de les aider à développer leur produit, le concept de robot est incroyable et pourrait sauver des vies et réduire le nombre d’accidents du travail.

Nos installations et notre expertise ont aidé HausBots à développer un produit prêt à l’emploi, qui est maintenant sur le marché et qui a réalisé d’importants travaux de peinture et de nettoyage de graffitis à Birmingham. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec eux à l’avenir et avons hâte de voir où ils en seront l’année prochaine.