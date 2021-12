COVID-19 : Test d’antigène, RT-PCR, autotest et sérologie : Quelles sont les différences ?

Malgré le fait que près de deux ans se sont écoulés depuis la pandémie de COVID-19, et qu’on parle beaucoup de tests, il y a encore des doutes et des questions. En pratique, les tests antigéniques rapides, la RT-PCR, les autotests et les tests sérologiques ont été utilisés dans cette pandémie.

Mais quelle est la différence entre chacun de ces tests et combien faut-il en utiliser ?

Comme indiqué, il existe quatre types de tests disponibles qui ont été utilisés dans cette pandémie par COVID-19. Ce sont des tests d’amplification d’acide nucléique moléculaire (TAAN) ; tests antigéniques rapides (TRAg); autotests et tests sérologiques. En pratique, il existe des tests pour diagnostiquer une infection en cours et des tests pour savoir si vous avez été en contact avec le SRAS-COV-2.

tests d’antigène

Les tests de recherche d’antigènes (TRAg) développés pour le diagnostic du SRAS-CoV-2 visent à détecter les protéines spécifiques du virus produites dans les voies respiratoires.

Ils sont effectués en prélevant des échantillons d’exsudat (généralement du nasopharynx) à l’aide d’un écouvillon. Ce type de test doit être utilisé dans les premiers jours (lors de l’enregistrement des symptômes), lorsque la charge virale dans les voies respiratoires est plus élevée.

Les résultats prennent généralement 10 à 30 minutes.

auto-tests

Les autotests sont des tests antigéniques rapides et simples à utiliser qui peuvent être utilisés par des non-professionnels de la santé.

Tests moléculaires ou tests PCR

Ces tests sont les plus fiables et sont appelés tests d’amplification des acides nucléiques moléculaires (TAAN) ou tests PCR. Ces tests moléculaires sont effectués à l’aide d’un écouvillon, qui recueille des échantillons des voies respiratoires supérieures et/ou inférieures pour la détection éventuelle d’ARN viral.

Les preuves scientifiques actuelles montrent que l’ARN du SRAS-CoV-2 peut être identifié un à deux jours avant le début des symptômes et peut persister, dans des cas modérés, jusqu’à 8 à 12 jours après le début de la maladie. Les résultats prennent généralement 24 heures.

tests sérologiques

Des tests sérologiques sont effectués sur la base du prélèvement et de l’analyse d’un échantillon de sang. Ils détectent la présence d’anticorps (produits lors d’une réponse immunitaire à la maladie) et ne sont pas recommandés pour le diagnostic de nouveaux cas de COVID-19.

La fiabilité des tests COVID-19 est généralement mesurée par deux critères : la sensibilité (c’est-à-dire la capacité à détecter les personnes infectées) et la spécificité (le nombre de faux positifs que cela peut indiquer). Comme mentionné, les tests RT-PCR sont ceux qui ont la sensibilité la plus élevée. Les autotests ont une sensibilité minimale de 80 % et une spécificité de 97 % ou plus.

Les tests antigéniques rapides (TRAg) au COVID-19 ont une nouvelle fois été remboursés à 100%. Il s’agit d’une mesure gouvernementale qui vise à intensifier son utilisation par la population et à renforcer le contrôle de la pandémie de COVID-19. La planification d’un test COVID-19 dans l’une des pharmacies portugaises peut être effectuée via une plate-forme numérique. Le client n’a qu’à indiquer la date, la période et le district/comté où il souhaite passer le test. Cliquez sur le lien ici.

A noter que le remboursement est limité à un maximum de quatre tests par mois et par utilisateur et ne s’applique pas aux utilisateurs qui disposent d’un carnet de vaccination (qui atteste du calendrier vaccinal complet) ou d’un certificat de récupération, ni aux moins de 12 ans d’âge.

