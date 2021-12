Nhl 22 : Des Présences Féminines Révélées Sur La Glace

Voici quelque chose de nouveau qui ravira certainement tous les fans de NHL et de hockey sur glace en général : Electronic Arts vient de révéler que les premières équipes féminines jouables sont en route pour NHL 22.

Mais il y a plus de nouvelles! Venez voir ce qu’ils sont…

Electronic Arts a récemment dévoilé des nouvelles de NHL 22, le jeu qui représente cette saison de la compétition du même nom, et que nous avons eu l’occasion d’essayer ici.

Selon la société américaine, NHL 22 est sur le point de recevoir les premières équipes féminines de l’histoire, dans un jeu vidéo de la série.

Les équipes féminines jouables seront disponibles pour la première fois dans la LNH (au cours de l’année 2022), avec les équipes féminines de l’IIHF et le Championnat du monde. Les joueuses pourront célébrer cet âge d’or du hockey féminin en jouant avec leurs équipes et joueuses préférées. À partir du début de 2022, les joueurs peuvent frapper la glace avec l’icône de l’équipe américaine Hilary Knight et la capitaine de Hockey Canada Marie-Philippe Poulin, entre autres stars.

Mais plus encore… EA SPORTS a intensifié la mondialisation de NHL 22 avec l’inclusion de contenu de l’IIHF (Fédération internationale de hockey sur glace), qui est désormais disponible dans le jeu dans le cadre de la dernière mise à jour du jeu. Par conséquent, les joueurs peuvent désormais attacher leurs patins et participer au prestigieux tournoi mondial junior et consulter les maillots et la marque mis à jour pour les équipes masculines.

« L’introduction du contenu de l’IIHF dans NHL 22 marque une autre étape importante dans l’évolution continue de la franchise pour refléter la diversité de ses fans« , a déclaré Sean Ramjagsingh, vice-président et directeur général d’EA SPORTS. « Nous sommes très fiers de présenter ce talent stellaire du monde entier – et des équipes féminines internationales en particulier – alors qu’ils attachent leurs patins virtuels pour la première fois.«

NHL 22 a également introduit un certain nombre de fonctionnalités attendues depuis longtemps par les fans dans le cadre de cette dernière mise à jour : le partage de liste et la migration de contenu HUT. Avec le partage de liste, les fans peuvent télécharger les listes d’autres joueurs qu’ils ont téléchargés tout au long de l’année, tandis que HUT Content MIGRATION permet aux joueurs qui viennent de commencer à jouer avec les consoles de la génération précédente de transférer leur valeur d’équipe HUT et de progresser vers la PlayStation 5 et la Xbox Series X |S.

Ici, vous pouvez voir plus de détails sur le patch de décembre que NHL 22 a reçu.