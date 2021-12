Juno de la NASA capture des sons et des images intrigants de Jupiter et de la lune Ganymède

Nous avons entendu les bruits du Soleil, nous avons même entendu le bruit de Mars. Maintenant, le vaisseau spatial de la NASA en orbite autour de la planète Jupiter nous apporte des sons et des images intrigants qui ont été capturés lors du passage le plus récent de la planète.

La mission Juno de la NASA continue de survoler Jupiter et ses lunes. Lors de la dernière passe, le navire a capturé des données intéressantes sur l’atmosphère de Ganymède.

La lune de Jupiter apparaît comme nous ne l’avons jamais vue ou entendue

Le vaisseau spatial Juno de la NASA est célèbre pour les images fantastiques qu’il capture de la planète Jupiter. En utilisant JunoCam, la sonde a apporté de nouvelles images, mais maintenant il y a quelque chose de plus intéressant. Une piste audio capturée passant la lune de Jupiter Ganymède a ouvert un tout nouveau spectre de questions.

La courte piste audio capture les sons étranges et merveilleux de l’exploration spatiale, générés à partir des données collectées par l’instrument Waves. Cet outil mesure le champ magnétique autour de Jupiter, c’est-à-dire qu’il étudie ce qu’on appelle la magnétosphère.

Cette information est importante pour nous pour comprendre l’interaction de ce champ magnétique avec les gaz dans l’atmosphère. Le vaisseau spatial dans ce passage a collecté des données sur les ondes électriques et magnétiques lors de son vol au-dessus de Ganymède. Une fois envoyées sur Terre, ces données ont été converties en portée audio.

Cette bande-son est suffisamment sauvage pour nous donner l’impression de monter à cheval alors que Juno navigue à Ganymède pour la première fois depuis plus de deux décennies. Si vous écoutez, vous pouvez entendre le changement brusque vers des fréquences plus élevées vers le milieu de l’enregistrement, ce qui représente l’entrée dans une région différente de la magnétosphère de Ganymède.

L’enquêteur principal de Juno, Scott Bolton, a expliqué dans un communiqué.

Les données ont été collectées lors du vol le plus proche de Juno vers Ganymède en juin 2021, lorsqu’il est passé à moins de 1 038 km de l’énorme lune. Ganymède est en grande partie recouvert de glace d’eau et est la plus grande lune du système solaire et la seule lune dotée d’un champ magnétique.

On pense qu’il a un océan souterrain d’eau salée sous sa croûte glacée, ce qui en fait une cible d’intérêt pour ceux qui recherchent des endroits dans le système solaire où la vie pourrait s’épanouir en dehors de la Terre.





Les chercheurs travaillent toujours sur les données des vagues du passage au-dessus de Ganymède. Ensuite, ils effectueront des analyses et des modélisations pour en savoir plus sur les champs électriques et magnétiques autour de la lune et de la planète.

Il est possible que le changement de fréquence peu après l’approche la plus proche soit dû au passage de Ganymède de la nuit au jour.

A déclaré William Kurth de l’Université de l’Iowa, responsable de la recherche sur les vagues.