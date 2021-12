20 jeux en ligne à jouer quand on s’ennuie #2

Après vous avoir présenté 10 des 20 meilleurs jeux en ligne auxquels jouer lorsque vous vous ennuyez, la saga continue. Si vous n’avez essayé aucune des solutions ci-dessus, pensez à les essayer. Sinon, nous proposons aujourd’hui 10 autres jeux addictifs sur le Web.

Découvrez les 10 derniers des 20 meilleurs jeux en ligne auxquels jouer lorsque vous avez besoin de vous divertir pendant quelques minutes.

11. Le jeu Wiki

Ce jeu est devenu de plus en plus populaire. Il utilise Wikipédia en ligne gratuit et vous met au défi d’essayer de passer d’une page Wikipédia à une autre, en utilisant uniquement des liens internes.

Par exemple, passer de la page Guerre du Pacifique à la page Mer est relativement simple. Cependant, passer de la page chaise électrique à la page langage HTML est un peu plus compliqué.

Jouer

12. Grille

Gridland est un jeu de survie basé sur des puzzles. Il y a deux phases : le jour (où ils se combinent et rassemblent des ressources pour construire le village) et la nuit (où ils se combinent pour combattre les envahisseurs). Le temps n’avance que lorsque vous faites un mouvement.

Il faut beaucoup d’intelligence, mais plus important encore, soyez conscient.

Jouer

13. QWOP – l’un des jeux en ligne les plus difficiles

QWOP est un jeu Web bien connu en raison de sa difficulté. L’objectif est simple : réussir à courir 100 mètres. Cependant, faire cela est tout sauf simple, car il est nécessaire de surveiller de près les jambes de l’athlète.

Ne soyez pas surpris si cela prend quelques minutes pour sortir de la ligne de départ, mais au moins vous aurez un rire, surtout si vous voyez un ami jouer.

Jouer

14. Hélicoptère

Dans Helicopter, vous utilisez la souris pour contrôler un hélicoptère et esquiver les obstacles. Cliquez pour faire monter l’hélicoptère et s’arrêter pour le laisser tomber. C’est un jeu sans fin qui devient frénétique.

Cela rappelle, d’une certaine manière, Flappy Bird.

Jouer

15. Tour des livres

L’objectif de Books Tower est d’empiler autant de livres que possible sans que la tour ne tombe. Chaque nouveau livre glisse de gauche à droite et doit cliquer quand vous voulez qu’il tombe. Il est temps que ces clics se fassent parfaitement pour aligner les livres, sinon tout s’effondrera.

Ces clics doivent être faits parfaitement pour aligner les livres, sinon la tour tombera.

Jouer

16. Les puzzles

Jigsaw Puzzles propose des milliers de puzzles en ligne gratuits, allant de catégories comme les animaux à la nature, dont la difficulté varie de 50 à 150 pièces.

Peut-être pas aussi satisfaisant que de terminer un vrai puzzle, mais c’est quand même un bon moyen de passer 15 minutes.

Jouer

17. Grenouille

Frogger est un jeu d’arcade classique des années 80. Il a subi de nombreuses transformations au fil des ans, mais aucun ne bat l’original. Ce jeu Web est une recréation de l’original. Si vous n’avez jamais joué à Frogger auparavant, vous devez changer cela.

L’objectif est d’emmener la grenouille de l’autre côté, en évitant la circulation sur la route et la rivière.

Jouer

18. Bloxorz – les jeux en ligne les plus réfléchis

Bloxorz est un jeu de Friv qui demande beaucoup de sens du raisonnement mais surtout de la patience. L’objectif est d’amener un pavé dans un trou où il devra tomber verticalement.

Les premiers niveaux semblent faciles, mais lorsque vous atteignez des niveaux supérieurs, vous aurez besoin de beaucoup de temps et de patience pour les franchir.

Jouer

19. Sprint Club Nitro – Jeu en ligne de Formule 1

Ceci est un autre jeu de Friv, cette fois pour les amateurs de Formule 1. Le jeu est basé sur le célèbre sport et vise à terminer la course en premier. Lorsque vous gagnez des courses, vous gagnez également de l’argent que vous pouvez ensuite dépenser pour améliorer votre voiture.

Si vous ne voulez pas perdre de temps à installer des jeux de voiture, voici la solution.

Jouer

20. Mini Royale

Mini Royale est un jeu Web FPS qui allie plaisir et compétition. Pour les accros au jeu Battle Royale, pensez à essayer celui-ci, l’un des matchs les plus légers et les plus rapides.

Jouer

