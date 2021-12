Une majorité écrasante d’accord avec l’installation de caméras de surveillance dans les lieux publics

La sécurité dans la rue est l’un des aspects les plus importants lors du choix d’un lieu de vie. Cependant, dans tout le pays, il y a de plus en plus de crimes et de situations de violence dans les espaces publics que l’on peut voir à travers l’actualité quotidienne.

Ainsi, dans notre dernier numéro hebdomadaire, nous avons demandé à nos lecteurs s’ils étaient d’accord avec l’installation de caméras de surveillance dans les lieux publics. Alors faisons connaître tous les résultats.

Êtes-vous d’accord pour placer des caméras de surveillance dans les lieux publics ?

Une fois la question de la semaine dernière terminée, suit maintenant la divulgation de tous les résultats à travers l’analyse des 2 362 réponses obtenues.

D’après les résultats obtenus, pratiquement tous les lecteurs sont d’accord avec le placement de caméras de surveillance dans les lieux publics. La réponse affirmative totalise 91% des voix, mais celle-ci se divise en deux réponses : oui, quel que soit le risque du lieu ou uniquement dans les zones problématiques. Ainsi, la majorité, avec 64% des voix, est d’accord avec le placement de ces équipements dans différentes zones, quel que soit le risque (1 523 voix). Déjà 27% d’accord, mais seulement dans les points chauds (631 votes).

À leur tour, seulement 9 % des lecteurs qui ont participé ont répondu qu’ils n’étaient pas d’accord avec l’installation de caméras de surveillance dans les lieux publics (208 votes).

Résultats du graphique

Pour une meilleure perception visuelle, suivez ensuite le graphique avec les résultats :

Dans l’article où la question a été soulevée, les commentaires laissés par les lecteurs indiquent des arguments pour les deux positions. Il y a ceux qui mentionnent la vie privée comme facteur secondaire à la sécurité en utilisant l’expression que « ceux qui ne devraient pas l’avoir » et aussi que ces enregistrements peuvent servir de moyen d’enquête pour diverses situations à risque. À leur tour, il y a aussi ceux qui soutiennent que les enregistrements sur les voies publiques sont utilisés pour contrôler la population, bien qu’ils n’expliquent ni ne prouvent comment cela peut être fait.

Si vous n’avez pas répondu à notre question, faites-nous savoir maintenant si vous êtes d’accord avec l’installation de caméras de surveillance dans les lieux publics.

