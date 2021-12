La vidéo montre un système de minage impressionnant avec des centaines de GeForce RTX 3070

Bien que cela ne soit pas largement médiatisé, nous savons qu’il existe peut-être dans le monde des milliers de systèmes dédiés à l’extraction de crypto-monnaie. Certains sont plus humbles, composés de quelques engrenages, mais d’autres sont de véritables monstres d’extraction.

En ce sens, une vidéo a maintenant été révélée qui montre un énorme système de minage avec des centaines de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3070.

Des centaines de RTX 3070 dans un énorme système d’extraction de crypto-monnaie

Le minage de cryptomonnaies est une activité qui intéresse de plus en plus de personnes. Et la pandémie de COVID-19 a également stimulé cette pratique dans une certaine mesure et, en tant que telle, depuis l’année dernière, nous rapportons ici et divulguons plusieurs systèmes d’extraction de pièces numériques, certains plus impressionnants que d’autres.

Mais le système dévoilé maintenant est assez puissant, puisqu’il ne compte pas moins de centaines de cartes graphiques GeForce RTX 3070 de Nvidia, l’une des dernières et des plus recherchées par les joueurs sur le marché.

Le système a été divulgué dans une vidéo publiée sur le réseau social Twitter par l’utilisateur Jaxson F Davidson. Cependant, il semble que la vidéo ne soit plus disponible sur la plateforme, mais d’autres sites ont réussi à la promouvoir par leurs moyens.

D’après les informations, l’énorme système appartient en fait à Jaxson et est situé à l’intérieur d’un bâtiment. Mais rien de tout cela ne se démarque et le point culminant revient aux centaines de GPU en fonctionnement du puissant modèle Nvidia.

Selon les détails, le mineur a mentionné dans le tweet que son prochain système de minage comportera des plaques Nvidia CMP 170HX, dédiées exclusivement à cette activité.

Bien que la vidéo avec les centaines d’équipements soit intéressante et impressionnante pour ceux qui la voient, elle provoque certainement une certaine angoisse pour les joueurs à la recherche d’une copie et ne parviennent pas à la trouver, du moins pas au prix de lancement.