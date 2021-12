Une femme obtient 6 consoles Nintendo Switch par erreur… et ils la laissent les garder

Nous sommes déjà très proches de la nuit la plus magique de l’année, mais pour certaines personnes, on a l’impression que Noël est arrivé tôt. C’est le cas d’une Américaine de 68 ans qui a reçu par erreur six consoles Nintendo Switch chez elle.

La chose la plus curieuse de toutes est qu’en réalisant l’erreur commise, la société de livraison a fini par vous laisser conserver les consoles populaires. Ainsi, il semble que dans votre famille, au moins vos petits-enfants auront une bonne surprise lors du déballage des cadeaux.

Une femme obtient 6 commutateurs Nintendo par erreur… et ils la laissent les garder

Sans surprise, Deborah Lewis, une femme de 68 ans, a reçu par erreur six consoles Nintendo Switch chez elle. La livraison a été effectuée par la société Target, qui a fini par laisser le matériel à la mauvaise adresse.

L’affaire s’est déroulée aux États-Unis, plus précisément dans la région d’Ahwakutee, à Phoenix, dans l’État de l’Arizona. Cependant, dès qu’ils ont réalisé l’erreur, la société de livraison a fini par vous permettre de garder tous les commutateurs Nintendo comme cadeau de Noël. Et parmi ces cadeaux, ce n’est certainement pas tous les jours que vous recevez, ni tous les Noëls.

A travers la vidéo diffusée par la chaîne d’information Fox 13 News, nous avons pu vérifier que la dame était assez émue d’apprendre qu’elle allait garder les six consoles de jeux vidéo. Selon Déborah :

C’est tellement incroyable, rien de tel ne m’est jamais arrivé. On dirait que je rêve. Je ne m’attendais vraiment à rien.

Chaque semaine, vous recevez une commande avec vos médicaments et produits médicaux que vous devez utiliser. Mais elle a été complètement surprise quand, avec ces médicaments, un autre paquet a été laissé chez elle. Et ce paquet a ensuite apporté les six consoles.

Mais ce n’était pas l’intention de Deborah de garder les commutateurs, notamment parce que dès que certaines personnes l’ont découvert, elles lui ont constamment demandé de leur en donner un. Donc, ce qu’elle voulait le plus, c’était que les consoles soient emmenées vers leur véritable destination.

Cependant, deux employés de Target sont venus au domicile de la dame pour l’informer que les consoles étaient officiellement les siennes. D’autre part, l’entreprise en a également profité pour se faire connaître, puisque même des caméras vidéo étaient impliquées dans l’action de solidarité.

Deborah a huit enfants et quelques petits-enfants, elle souhaite donc offrir des commutateurs Nintendo à certains membres de sa famille. Et comme certains de ses petits-enfants habitent loin, elle dit qu’elle veillera à inscrire les bonnes adresses sur ses colis.