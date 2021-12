WhatsApp recevra bientôt des nouvelles importantes pour les administrateurs de groupe

Comme on le sait, WhatsApp est en constante évolution et présente de nouvelles fonctionnalités. Ce Meta service parvient ainsi à être toujours proche de ce que recherchent les utilisateurs, en s’assurant qu’ils restent fidèles.

L’une de ces nouveautés est actuellement testée directement dans la version Android, et elle promet beaucoup. Il est dédié aux groupes et à leur gestion, que les administrateurs ont des autorisations pour effectuer.

Il y a plus d’améliorations sur le chemin de WhatsApp

Les groupes sont l’une des fonctionnalités les plus utilisées de WhatsApp. Les utilisateurs se rencontrent en un seul endroit et ont des conversations approfondies, y partageant des fichiers, des images et des documents, en un seul point et accessible à tous.

Au milieu de toutes ces fonctionnalités, les administrateurs finissent par ne pas avoir beaucoup d’autorisations pour contrôler les groupes. WhatsApp le sait et pour cette raison, il a cherché à ouvrir la gamme d’options qu’ils auront à l’avenir.

Les administrateurs de groupe contrôlent les messages

La dernière option à tester est précisément focalisée sur ce point. Les administrateurs de groupe pourront très prochainement gérer plus directement les conversations. Pour cela, ils ont désormais la possibilité d’éliminer les conversations et de garder les groupes exempts de messages qui n’ont pas d’importance.

Avec cette nouvelle possibilité, les administrateurs ont encore plus de contrôle sur les groupes qu’ils administrent et gèrent. Même si le message est supprimé, une indication que l’administrateur l’a supprimé, ainsi que son nom, restera dans le groupe.

Actualités des tests loin des utilisateurs

Cette option est toujours en test, ayant été trouvée dans la dernière version bêta dédiée à Android. Il ne peut pas encore être utilisé par tout le monde, mais on espère qu’il sera très bientôt accessible pour évaluation puis introduit dans la version finale.

C’est une autre amélioration que WhatsApp s’apprête à présenter prochainement. Il rejoint de nombreux autres qui sont en cours de finalisation et qui feront en sorte que ce service soit encore meilleur pour les utilisateurs, que ce soit en conversation privée ou en groupe.