Samsung a repris la mise à jour One UI 4 avec Android 12 sur Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3

Comme nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, l’arrivée d’Android 12 n’a pas été simple et sans tracas. Samsung et OnePlus ont tous deux présenté leurs nouvelles versions, mais ils ont rapidement dû faire marche arrière et résoudre les problèmes.

Après les problèmes présentés, Samsung a pu se concentrer sur leur résolution et les résoudre. Désormais, une semaine après s’être retiré, le One UI 4 est à nouveau disponible et permet son installation sur Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3.

Problèmes récents avec One UI 4

One UI 4 est le pari de Samsung pour ses smartphones à l’avenir. Basé sur Android 12, il rassemble toutes les nouveautés que Google a créées ces derniers mois, dans tous les domaines qui se sont concentrés sur cette nouvelle version.

Lancé pour le Galaxy S21, qui n’a présenté aucun problème, c’est au tour des Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 d’avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité. Des problèmes sont rapidement apparus et plusieurs smartphones ont été bloqués.

Android 12 de retour à Samsung a supprimé cette version de la liste des mises à jour de ses smartphones pliables et a cherché à identifier les causes des problèmes qui se sont posés. De cette façon, il a réussi à éviter que les problèmes ne se propagent et que davantage de smartphones soient affectés.



Maintenant qu’ils étaient en mesure de résoudre tous les problèmes, Samsung a décidé d’ouvrir à nouveau l’accès à cette mise à jour. Elle s’est également limitée à son pays d’origine, la Corée du Sud, afin de contrôler finement la portée de cette nouvelle version.

Il est maintenant prévu que Samsung laisse mûrir la nouvelle version du One UI 4 afin qu’il puisse étendre sa présence à d’autres marchés. D’ici fin 2021, cette version d’Android 12 devrait être installée sur de nombreux autres smartphones Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3.

En plus de ces deux smartphones, Samsung continue de préparer cette mise à jour pour des modèles moins récents. One UI 4 est déjà en préparation pour le Galaxy S20, qui recevra bientôt l’Android 20.