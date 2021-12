Mars : les données du rover Perseverance révèlent les secrets du cratère Jezero

Le rover Persévérance a fait des découvertes très intéressantes à l’endroit où il se trouve en explorant Mars, le cratère de Jezero. Ce qui a été trouvé est important pour aider à mieux comprendre cette région et son histoire géologique.

Les deux découvertes principales portent sur la présence d’eau dans les roches, les prémices laissées et les molécules organiques retrouvées. Après tout, y avait-il ou non un vaste océan sur la planète ?

Nouvelle preuve de l’existence d’eau dans le sol de Mars

Ces molécules organiques peuvent être créées par des processus biologiques ou non biologiques, elles ne confirment donc pas l’existence de la vie là-bas, mais elles sont un bon signe que, si la vie y a déjà existé, il devrait être possible d’en trouver la preuve.

De plus, l’équipe a découvert que les roches du cratère sont ignées, s’étant formées à partir de coulées de lave ou de magma. Cela répond à une grande question sur la composition du cratère, car les chercheurs ne savaient pas auparavant si les roches y étaient ignées ou sédimentaires.

Je commençais à désespérer que nous ne trouvions jamais la réponse. Ensuite, notre instrument PIXL a bien observé la tache abrupte d’une roche dans la zone surnommée « South Séitah », et tout est devenu clair : les cristaux à l’intérieur de la roche ont fourni l’arme fumante. »

Le PIXL, ou instrument de lithochimie planétaire à rayons X, utilise les rayons X pour analyser les roches et déterminer leur composition. L’utilisation de PIXL dans un échantillon particulier appelé « Brac » a montré une structure distincte qui indiquait une roche ignée.

Un bon étudiant en géologie vous dira qu’une telle texture indique que la roche s’est formée lorsque les cristaux ont grandi et se sont déposés dans un magma se refroidissant lentement – par exemple, une coulée de lave épaisse, un lac de lave ou une chambre magmatique.

Cette analyse a également confirmé que les roches avaient été en contact avec de l’eau, ajoutant une preuve supplémentaire à l’hypothèse selon laquelle le cratère Jezero est le site d’un ancien lac.

Les chercheurs débattent encore de la durée exacte de la présence d’eau sur ce site, cette découverte contribue donc à comprendre l’histoire de la région.

La roche a ensuite été altérée à plusieurs reprises par l’eau, ce qui en fait un trésor qui permettra aux futurs scientifiques de dater les événements sur Jezero, de mieux comprendre la période où l’eau était la plus courante à sa surface et de révéler les débuts de l’histoire de la planète. Le retour de l’échantillon de Mars offrira de nombreuses réponses !

L’une des tâches du rover Perseverance est de collecter des échantillons de roches et de sol martien et de les sceller dans des tubes pour une collecte ultérieure par un autre rover et un éventuel retour sur Terre dans le cadre de la mission Mars Sample Return. Cela permettra aux scientifiques d’étudier les échantillons plus en détail que ce qui est possible pour un rover.

