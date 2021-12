Guerrilla dévoile des nouvelles pour Horizon Forbidden West

Ce n’est pas tout, mais c’est encore un peu avant l’arrivée d’Aloy et d’Horizon Forbidden West.

Petit à petit, on apprend de plus en plus de détails sur ce monde sauvage et dangereux auquel Aloy devra faire face. Désormais, un peu plus des armes dont notre héroïne disposera se sont fait connaître pour équilibrer les comptes en sa faveur au combat.

Et pour vous mettre en appétit, une nouvelle bande-annonce de gameplay a été dévoilée.

Les studios Guerrilla ont récemment publié un tas d’articles sur Horizon Forbidden West et l’ensemble de l’écosystème que nous allons y trouver, lorsque le jeu sortira en février de l’année prochaine.

Nouvelle bande-annonce pour Horizon Forbidden West

Lors des récents The Game Awards, une nouvelle bande-annonce de gameplay pour Horizon Forbidden West a été dévoilée.

Dans cette bande-annonce, nous pouvons voir quelques-unes des nouvelles machines auxquelles Aloy devra faire face à la frontière Forbidden West. Des machines comme Shellsnapp, Clamberjaw et Tideripper qui ne peuvent être vaincues qu’en utilisant les nouvelles armes, outils et capacités que notre héroïne a à sa disposition.

Grapping Hook, Pullcaster et Spike Thrower pour vous défendre, ou de nouvelles compétences comme nager sous l’eau et Shiedlwing pour explorer ce nouveau monde.

La bande-annonce montre également Aloy dans une variété de tenues, et pour chaque situation, les joueurs pourront équiper Aloy des armes et de la tenue les plus appropriées pour chaque combat.

Cependant, il a également été récemment révélé, un article de Guerrilla Studios où Charles Perain (Combat Designer), Richard Oud (Gameplay Animation Director) et Arjen Beij (Lead AI Programmer), expliquent un peu le contexte dans lequel Forbidden West émerge.

Ils expliquent que depuis la fin de l’aventure que nous avons retrouvée dans Horizon Zero Dawn, les ennemis d’Aloy se sont multipliés et sont devenus bien plus meurtriers. Combattre avec des humains et des machines sur la nouvelle frontière de l’Ouest interdit comporte plus de défis mais aussi… plus d’opportunités.

Selon les responsables de Guerrilla, le combat a considérablement évolué depuis le premier match. Mais sans jamais oublier les principes de base qui ont caractérisé Zero Dawn, comme la liberté de choix et la découverte de ce monde vaste et riche ouvert à l’exploration.

Charles ne se lasse pas de mentionner qu’Aloy est un guerrier extrêmement intelligent et agile et que dans cette suite de Zero Dawn, les outils à sa disposition lui permettront une plus grande dextérité et ruse lors de l’entrée en combat. Cela pourrait signifier qu’Aloy disposera désormais de nouvelles tactiques qui lui permettront, par exemple, d’interagir avec des adversaires physiquement forts, des humains armés aux grosses machines.

Alors que le combat reste fidèle au jeu précédent, de nouvelles capacités et combinaisons d’attaques de mêlée et de Valor Sugers ont été ajoutées. Des ennemis ont été créés pour encourager les joueurs à utiliser les capacités d’Aloy et la variété des situations qui améliorent la liberté de choix a également été augmentée. D’autre part, les joueurs peuvent personnaliser Aloy avec des armes et des costumes qui peuvent être améliorés, afin de s’adapter à chaque situation.

Selon Richard, il est important que les joueurs sentent qu’Aloy a évolué et a amélioré ses compétences et sa confiance en soi, et qu’il se sente plus à l’aise dans ce monde extrêmement dangereux et dynamique.

Comme je l’ai mentionné, plusieurs améliorations ont été apportées au système de combat, entraînant une augmentation du niveau de difficulté. Selon Arjen, les ennemis sont désormais plus authentiques, tant dans leurs déplacements que dans la manière dont ils utilisent leur propre terrain au combat, comme par exemple pouvoir traverser des terrains accidentés.

L’intelligence artificielle d’Horizon Zero Dawn prenait déjà en charge certains changements de terrain dynamiques, mais pour la suite, des sauts et des montées ont été ajoutés à son comportement systémique, et dans Horizon Forbidden West, les machines peuvent nager, plonger et chasser Aloy sous l’eau.

En ce qui concerne les ennemis, humains et machines, Richard précise également que chacun d’entre eux a été conçu pour avoir son propre gameplay et que l’équipe d’animation communique au joueur par des actions, des postures et des mouvements, afin de permettre au joueur de reconnaître la silhouette ou comportement, afin d’anticiper ou de réagir au mouvement de l’ennemi.

Charles ajoute qu’il existe d’innombrables façons d’affronter chaque ennemi et que chaque combat peut être abordé différemment, et dans Forbidden West ces choix de joueurs ont un réel impact sur la durée du combat, les risques encourus et le résultat final.

D’un autre côté, il a également été révélé qu’il sera possible de sortir d’un affrontement si Aloy quitte la ligne de mire de l’ennemi, bien que l’ennemi commence à regarder. Selon Arjen, dans le cas des ennemis humains, ils essaient de trouver Aloy en travaillant en équipe et c’est le chef qui donne les ordres et coordonne le groupe.

Richard Oud, Pinar Temiz, Senior Sound Designer et Lovisa Bergdahl, Sound Designer, expliquent comment fonctionne le processus de création sonore pour les machines Horizon Forbidden West, qui avec les animations et les fonctions les plus expressives au monde dans cette nouvelle frontière, il était nécessaire de créez une variété de sons plus détaillés qui donnent vie à chaque machine, en les gardant dans le contexte du monde ouvert d’Horizon et en garantissant que le joueur sera capable de distinguer les sons d’une attaque à proximité ou à distance.

Les machines de la suite d’Horizon Zero Dawn sont plus impressionnantes et menaçantes qu’auparavant, il était donc nécessaire de faire des recherches approfondies pour connaître la personnalité et les traits de l’ennemi afin de rendre le monde aussi authentique et immersif que possible. Avec les résultats de la recherche, une vidéo a été créée qui a transmis aux autres équipes l’objectif en termes de personnalité, de mouvement et de comportement qui permet au joueur, lorsqu’il alerte une machine, intentionnellement ou non, de reconnaître le mode dans lequel la machine est (alerte ou non) par des vocalises.

Aloy aura de nouveaux ennemis à affronter : des machines menaçantes et des humains plus dangereux et plus rusés. Pour ce nouveau titre, le nombre d’ennemis humains a été augmenté, comme c’est le cas avec Regalla’s Rebels, une faction de la tribu Tenakth, obligeant Guerrilla Studios à se concentrer sur un système de combat plus détaillé et plus étendu pour les rencontres humaines, y compris de nouvelles classes d’ennemis. , chacun avec son propre comportement et ses propres fonctions de combat, et une grande variété de façons de trouver un ennemi humain dans le monde.

Pour les joueurs qui ont déjà exploré Horizon Zero Dawn, Guerrilla Studios espère qu’ils apprécieront la variété et la profondeur qui ont été ajoutées aux systèmes de combat et de progression, tandis que pour les nouveaux joueurs, Horizon Forbidden West représente une opportunité de profiter d’un monde ouvert immersif. et difficile plein de styles de combat différents.

Le monde d’Horizon Forbidden West, bien que visuellement détaillé, est une menace constante et, selon Espen, l’objectif est de s’assurer que chaque emplacement du jeu semble authentique, afin que le joueur trouve un monde plus vivant et réel que jamais, en particulier avec la prise en tenant compte du fait qu’Aloy dépend des différentes colonies et de leurs PNJ pour le soutien et l’équipement.

Selon Steven, équilibrer la progression du jeu est l’un des principaux objectifs, en veillant à ce que chaque joueur puisse facilement acquérir un ensemble d’équipements qui le maintiennent suffisamment puissant pour relever tous les défis tout au long du jeu. De cette façon, un écosystème a été créé qui récompense le joueur qui interagit plus profondément avec le monde d’Horizon Forbidden West, tout en restant amical avec tous ceux qui cherchent à rester concentrés sur le récit principal.

Comme mentionné dans l’un des articles précédents sur les capacités d’Aloy, Steven dit que les armes et les combinaisons sont désormais plus puissantes et élégantes, car elles offriront non seulement une résistance aux différents types de dégâts auxquels Aloy sera confronté, mais accumuleront également des bonus de compétence, ce qui signifie qu’avec une tenue particulière renforçant les bonnes compétences, les possibilités sont infinies. De plus, Aloy pourra transporter jusqu’à six armes en même temps, ainsi que changer d’armes et de combinaisons en déplacement, permettant au joueur de changer d’approche à tout moment.

Horizon Forbidden West arrive le 18 février 2022.