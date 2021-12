Le professeur prévient que le bitcoin pourrait « ne pas durer plus longtemps »

L’avenir du bitcoin est à deviner. Cependant, un professeur pense que la monnaie cryptographique la plus populaire au monde pourrait disparaître dans un avenir très proche.

Malgré tout, il pense que la crypto-monnaie a déclenché une véritable révolution.

Comme il l’a dit à CNBC, Eswar Prasad, professeur principal de politique commerciale internationale à l’Université Cornell, estime que « le bitcoin à lui seul pourrait ne pas durer plus longtemps ». Bien que l’avenir du bitcoin soit incertain et que les intuitions soient nombreuses, le professeur pense qu’il va disparaître dans un avenir proche.

Avant, le monde ne connaissait que quelques pièces cryptographiques. Cependant, aujourd’hui, il en existe des centaines d’autres, plus utiles et plus respectueux de l’environnement que le bitcoin. De plus, le prix de celui-ci a été très volatil ces derniers temps.

L’utilisation du bitcoin dans la technologie blockchain n’est pas très efficace.

A déclaré Prasad, auteur de « L’avenir de l’argent » : Comment la révolution numérique transforme les devises et la finance ».

Selon lui, la monnaie cryptographique « utilise un mécanisme de validation des transactions qui est destructeur pour l’environnement », avec de nouvelles cryptomonnaies dont la technologie est bien plus performante. En fait, l’empreinte carbone du bitcoin est plus importante que celle de la Nouvelle-Zélande.

Le professeur pense que la technologie blockchain transformera la manière dont le financement sera effectué et la manière dont les transactions quotidiennes seront effectuées.

Étant donné que le bitcoin ne sert pas bien comme instrument d’échange, je ne pense pas qu’il ait d’autre valeur fondamentale que celle que la foi de l’investisseur le conduit à avoir.

Vous avez parlé de Prasad.

D’un autre côté, le professeur a déclaré que les monnaies numériques pourraient être bénéfiques, car elles peuvent offrir une option de paiement inférieure à laquelle tout le monde peut accéder, augmentant l’inclusion financière et, potentiellement, la stabilité.

Même si je n’aime pas le bitcoin, il a vraiment déclenché une révolution qui nous profitera à tous, directement ou indirectement.

