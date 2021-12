Ce sera Wear OS 3 avant qu’il ne quitte les mains des fabricants de montres connectées

Dans la dernière I/O Google a montré quel sera l’avenir de son Wear OS 3. Il s’agit d’un système entièrement repensé et qui a un partenariat avec Samsung, qui a ainsi abandonné Tizen pour ses smartwatches.

Il s’agit d’un système qui n’arrivera qu’avec les nouvelles montres connectées et que peu pourront mettre à jour. Avec la Galaxy Watch 4, il était déjà fait connaître au monde, mais maintenant une nouveauté est apparue, car il est déjà possible de voir la version de ce système avant que les fabricants ne mettent leur personnalisation.

Google a préparé une nouvelle interface

Fruit du partenariat qu’il a noué avec Google, Samsung a réussi à avoir l’avantage exclusif d’avoir Wear OS 4 sur sa Galay Watch 4. Ce nouveau système profite en grande partie de ce que le géant de la recherche a créé pour Android 11, notamment en ce qui concerne la partie graphique. interface.

Pourtant, Google a continué à préparer ce système pour être distribué à ses partenaires et leurs smartwatches. Cette version AOSP est maintenant disponible pour être testée et évaluée, bien que loin des horloges. Nous parlons de la version créée pour l’émulateur Android Studio.

Quoi de neuf dans Wear OS 3

Il s’agit d’une mise à jour de la version présentée en mai de cette année, avec quelques nouveautés. Nous avons quelques changements dans l’interface de la montre, qui est maintenant encore plus proche de l’interface utilisateur One qui se trouve sur la Galaxy Watch 4.

La plupart des options qui sont maintenant présentes ont déjà des commutateurs, pour faciliter l’utilisation et accélérer ce processus. Il y a aussi des changements graphiques ici, avec une plus grande emphase sur ces options, avec de nouvelles couleurs et de nouvelles bordures colorées.

Sera utilisé sur les montres connectées des fabricants

Il existe également un espace où l’utilisateur peut définir ses données personnelles et l’utilisation de la triple touche. Une curiosité est la présence maintenant d’un enregistreur d’écran, qui fonctionne sans dépendre d’une application externe ou d’une connexion PC via ADB.

Il sera intéressant de voir comment les fabricants abordent Watch OS 4 sur leurs montres connectées. Le pari de Google est grand sur ce nouveau système, qui fait renaître un système abandonné depuis de nombreuses années et sans aucune amélioration ni mise à jour.