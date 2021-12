Systèmes de numérotation : décimal, binaire, octal et hexadécimal

Avez-vous déjà entendu parler d’un système de numérotation binaire ? Oui, celui de 0 et 1 utilisé, par exemple, par les ordinateurs ? Et le système Octal ? Et l’hexadécimal ?

Aujourd’hui, nous présentons une brève explication de ces systèmes de numérotation utilisés par les systèmes.

Dans les systèmes numériques/informatiques, différents systèmes de numérotation sont souvent utilisés pour représenter les informations numériques.

Le système de numération décimale (ou base 10), qui utilise dix chiffres est, sans aucun doute, le système le plus utilisé par les êtres humains et le système binaire est le plus fréquent dans le monde informatique, seules les valeurs 0 et 1 sont utilisées (car il facilite la représentation des tensions), cependant, il en existe d’autres tels que le système de numérotation octale et hexadécimale, entre autres.

La conversion entre les systèmes de nombres est basée sur des règles. Le nombre de chiffres disponibles dans un système de numérotation est appelé base, et la représentation numérique la plus utilisée est la notation positionnelle (valeur attribuée à un symbole en fonction de la position dans laquelle il se trouve, dans un ensemble de symboles).

Certains systèmes de numérotation

Décimal (base 10)

Binaire (base 2)

Octal (base 8)

Hexadécimal (base 16)

Systèmes décimaux

Comme mentionné, le système décimal est le système le plus utilisé par les êtres humains, normalement pour indiquer des quantités, et il se compose de dix chiffres : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Dans le système décimal, chaque chiffre a une valeur de position, c’est-à-dire que chaque chiffre a un poids en fonction de sa position dans la représentation de la valeur.

système binaire

Le système binaire est le système le plus utilisé par les machines, puisque les systèmes numériques fonctionnent en interne avec deux états (marche/arrêt, vrai/faux, ouvert/fermé).

Le système binaire utilise les symboles : 0, 1, chaque symbole étant désigné par bit (chiffre binaire).

Système octal

Le système octal est un système de numérotation en base 8, c’est-à-dire qu’il utilise 8 symboles (0,1,2,3,4,5,6,7) pour représenter une valeur donnée.

Le système octal a été largement utilisé dans le monde informatique, en tant qu’alternative plus compacte au système binaire, dans la programmation en langage machine. Actuellement, le système hexadécimal est l’un des plus utilisés comme alternative viable au système binaire.

Système hexadécimal

Système de numérotation largement utilisé dans la programmation de microprocesseurs, en particulier dans les équipements d’étude et les systèmes de développement.

Il utilise les symboles : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 du système décimal et les lettres A,B,C,D,E,F. Équivalences : A=10,B=11,C=12,D=13,E=14eF=15.

Comme mentionné, il s’agit d’une explication simple de certains systèmes de numérotation. Si vous avez une question ou une question sur ce sujet, laissez-la dans les commentaires.