Boeing veut construire son prochain avion dans le métavers

L’achèvement du métaverse approche alors que les entreprises entrent et parient sur ce nouveau monde parallèle. Cette fois, Boeing a annoncé qu’il développerait un avion pour la réalité numérique.

Le Web 3.0 prend vraiment forme.

Selon Reuters, Boeing vient de franchir une étape importante dans le Web 3.0, avec l’exploitation et l’exploration des services aériens dans le monde numérique. Cela pourrait être fait d’ici deux ans.

Malgré le plan, les détracteurs de Boeing citent les engagements pris plus tôt par l’entreprise, visant à une révolution numérique. Cependant, ceux qui connaissent le projet disent que les objectifs généraux sont d’améliorer la sécurité et la qualité.

D’ici 2022, Boeing prévoit de viser la suprématie dans l’ingénierie de l’industrie alors qu’il se prépare à l’émergence d’un futur programme aéronautique au cours de la prochaine décennie. Ce pari impliquera un investissement de 15 milliards de dollars.

Boeing veut être dans le métavers

L’approche de Boeing vise à aller de l’avant sans s’écarter de programmes ou d’outils spécifiques. Comme son concurrent européen Airbus, Boeing souhaite que ses prochains avions construisent et mélangent des répliques 3D de soi-disant «jumeaux numériques» d’avions prototypes physiques.

Ainsi, des années après le début du service commercial des nouveaux modèles d’avions Boeing, le « jumeau numérique », relié par un « fil numérique », fournira un chemin traçable qui garantira des informations sur l’avion aux différentes étapes de sa vie.

L’initiative de Boeing, comme celle d’Airbus, accompagne la révolution numérique que nous vivons, avec l’adhésion de plusieurs autres entreprises et constructeurs, comme Meta et Ford, au métaverse. Après tout, Guillaume Faury, PDG d’Airbus, s’était auparavant engagé à « inventer de nouveaux systèmes de production et exploiter la puissance des données » afin d’optimiser leur système industriel.

A lire aussi :