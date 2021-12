Ce sont des images de la première sonde qui a touché le Soleil.

Pour ceux qui aiment la science et l’astronomie, cette semaine a été une « assiette pleine » d’émotions. La sonde solaire Parker de la NASA est devenue le premier vaisseau spatial à atteindre le Soleil. Bien que cet événement ait eu lieu en août, les images ne sont disponibles que maintenant.

Les images fournies au format time-lapse montrent la vue du navire alors qu’il descend vers la couronne solaire.

le soleil comme on ne l’a jamais vu

Cette « vidéo » est composée d’images individuelles capturées entre le 8 et le 12 août de cette année, lors du neuvième périhélie de la sonde, ou approche la plus proche du soleil.

Oui, cela ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction. Nous, l’humanité, avons réalisé quelque chose d’incroyable.

Si vous ne l’avez pas encore « compris », regardez cette vidéo à 0:02 selon quelque chose de fabuleux, vous pouvez voir la Voie Lactée en arrière-plan.

Ces images ont été capturées par l’instrument WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe) de la sonde Parker.

Toutes les bandes traversées par la sonde sont des bobines coronales – des boucles massives de gaz et de plasma électriquement chargés qui relient deux régions de polarité opposée sur le Soleil.

Ces bandes sont étendues par le vent solaire et brillent de cette façon car elles sont chargées d’électrons.

Ces banderoles, également connues sous le nom de banderoles de casque (bandelettes de casque à traduction directe), ne sont généralement visibles que depuis la Terre lors d’une éclipse – mais dans les images, elles sont visibles lorsque le navire les survole et sous elles à l’intérieur de la couronne.

les planètes vues de l’étoile

Il y a en fait beaucoup d’informations que ce time-lapse a montré. Regardez bien le fond de l’image. Essayez de remarquer quelles planètes sont visibles. Oui, la Terre est là aussi !

Bien que la NASA n’ait pas confirmé quelles planètes sont visibles, des enquêtes détaillées sur Internet menées par l’astrophysicien Grant Tremblay du Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics ont donné quelques réponses.

Selon Tremblay, avec l’aide de l’informaticien Karl Battams et Andrew Phillips, dans l’ordre d’apparition, on voit d’abord Mars, puis Mercure, Vénus, la Voie lactée, Saturne, et enfin une petite danse entre la Terre et Jupiter.

Ces images capturées sur 5 jours ont été prises avec le vaisseau spatial voyageant à une vitesse de 147 kilomètres par seconde ou 529 200 kilomètres par heure.

Cette information de vitesse est visible dans les images dans le coin inférieur gauche.

Ces images sont incroyables et il y en aura d’autres à venir. Le Parker Solar Probe a encore 15 périhélies devant lui, et nous avons encore quatre ans de données à collecter et à analyser.