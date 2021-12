Microsoft développe une IA qui corrige des bugs dans le code

Trouver et corriger des bugs dans le code peut prendre beaucoup de temps et est souvent frustrant pour les amateurs de programmation. Lors de la conférence 2021 sur les systèmes de traitement de l’information neuronale (NeurIPS 2021), Microsoft a présenté un modèle d’apprentissage prometteur, qu’il a appelé BugLab.

BugLab détecte et corrige les bugs dans le code, sans utiliser de données étiquetées, grâce à un jeu de « cache-cache ».

Ne serait-ce pas génial s’il y avait un moyen de corriger automatiquement les bugs qui allaient au-delà des erreurs de syntaxe ? Eh bien, Microsoft a développé une IA appelée BugLab capable de le faire.

Qu’est-ce que BugLab ?

BugLab est une implémentation Python de l’intelligence artificielle, développée par deux chercheurs de Microsoft Research, Miltos Alamanis et Marc Brockschmidt, qui trouve et corrige les bugs dans le code.

Ceux-ci ont réussi à pallier le manque d’étiquettes (étiquettes) souvent utilisées dans l’apprentissage automatique, en recourant à l’apprentissage auto-supervisé et en permettant à BugLab de s’entraîner à travers un jeu de « cache-cache » avec des lignes de code.

BugLab a été formé à l’aide de deux modèles informatiques – un qui cache les bugs dans les extraits de code corrects, et un qui recherche et corrige les bugs. Les deux modèles apprennent continuellement l’un de l’autre. Au fil du temps, celui qui cache les bugs s’améliore à les cacher dans le code, et l’autre s’améliore à les attraper et à les corriger.

Comment fonctionne BugLab ?

La plupart des bugs que BugLab est entraîné à détecter et à corriger ne sont pas logiques mais simplement faux comme dans le contexte général du code. Comprendre l’intention du programmeur est essentiel pour trouver ces bugs.

BugLab examine le code dans son ensemble. De cette façon, chaque syntaxe, expression, symbole et identifiant sont représentés sous forme de points sur un graphique, permettant à l’IA de comprendre la connexion et la relation entre les différentes données.

Les architectures de réseaux de neurones sont ensuite utilisées pour entraîner le débogage de l’IA. Ils sont capables d’extraire des informations du graphe de code et de fournir la relation entre les données.

Le but de cet outil de correction de bugs

Il convient de noter que BugLab ne remplace pas un programmeur humain expérimenté. L’objectif de Microsoft avec BugLab est de faire gagner du temps aux développeurs de logiciels, qui le passent souvent à revoir leur code à la recherche du moindre bug.

De plus, il détecte et corrige les bugs courants, tels que les opérateurs booléens incorrects, tels que l’utilisation de « ou » au lieu de « et », et vice versa, en plus des comparaisons inversées et des utilisations incorrectes des variables.

L’avenir du BugLab de Microsoft

Selon Microsoft, les résultats sont prometteurs, puisque BugLab est capable de détecter et de corriger automatiquement environ 26% des bugs dans un morceau de code.

Alors que l’IA est toujours en cours, elle a la capacité de trouver et de corriger les bugs, du plus petit au plus gros. Mais d’ici quelques années, il faut s’attendre à ce que BugLab devienne un outil indispensable sur toutes les listes de programmeurs, même s’il n’est pas parfait.

Plus les modèles d’IA comme BugLab doivent s’entraîner sur des exemples réels, meilleurs et plus précis seront les résultats qu’ils produiront à l’avenir.

