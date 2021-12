Noël n’a de sens que lorsque nous sommes entourés de tous ceux que nous aimons. Ainsi, la famille et l’union s’avèrent les plus importantes dans ce tribunal.

Cependant, la technologie contribue à accroître la magie de cette période festive, faisant de plus en plus partie des choix de cadeaux demandés et à offrir le soir de Noël. Donc, aujourd’hui, nous revenons à notre question classique à ce stade et nous voulons que vous nous disiez quels gadgets vous aimeriez recevoir ce Noël. Participer!

Quels gadgets aimeriez-vous recevoir pour Noël ?

Étant donné que de plus en plus de gens donnent et reçoivent des produits technologiques en cette saison, comme d’habitude, nous voulons savoir quels gadgets vous aimeriez recevoir à Noël.

Dans la liste, nous insérons plusieurs appareils dédiés aux différents segments. Des ordinateurs, tablettes, smartphones, montres et bracelets intelligents, souris et claviers, consoles de jeux vidéo, casques et écouteurs. Il y a aussi l’option de téléviseurs ou SmartTV, de drones, d’appareils photo, de caméras d’action et de lunettes VR.

Mais la liste ne s’arrête pas là et parmi les suggestions, vous pouvez également choisir des robots domestiques, des scooters électriques et des HoverBoards, des imprimantes régulières et des imprimantes 3D, des RaspberryPI, des Powerbanks, des BoxTV, des routeurs, des haut-parleurs portables et des lecteurs de musique, des GPS et des localisateurs comme le Le récent AirTag d’Apple. Enfin, il y a aussi l’option d’équipements Smart Home et de répéteurs WiFi.

Bien sûr, cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, il y a encore beaucoup de matériel technologique en rupture de stock, ou sans aucune disponibilité en magasin. Cependant, avez-vous déjà choisi lequel de ces gadgets vous souhaitez recevoir ce Noël ? Alors rejoignez notre numéro hebdomadaire Joyeuses Fêtes !

Participez à notre question cette semaine

Merci pour votre participation!

Dans cette section, nous posons une question sur des sujets pertinents, actuels et utiles, afin de connaître l’opinion et les tendances de nos lecteurs dans le monde de la technologie, en particulier dans notre pays.

Laissez-nous ensuite des suggestions de thèmes dans la zone de commentaires ou envoyez-les à [email protected]