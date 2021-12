La Chine confirme que le réseau 6G sera commercialisé dès 2030

Malgré beaucoup de discussions sur le réseau 5G, qui prend son envol dans certaines régions, la vérité est que de nombreux endroits n’ont toujours pas accès à la connectivité la plus simple. Cependant, le monde technologique ne s’arrête pas et, à ce titre, l’évolution de ce segment reste assez active.

En ce sens, la confirmation vient maintenant de la Chine que le réseau 6G sera vendu en 2030.

Le réseau 6G peut être commercialisé en 2030

Ce n’est une nouvelle pour personne que la Chine est le pays leader dans la recherche et le développement de diverses technologies, y compris le réseau 5G dont on parle tant. Mais l’objectif n’est pas du tout comme ça et le pays est plus que déterminé à innover et à évoluer encore plus dans ce secteur.

Ainsi, lors de la récente conférence BillBoard Technology 2021, Wang Jianzhou, ancien président de China Mobile et conseiller principal de la Global Mobile Communications Association, a prononcé un discours dans lequel il a déclaré :

Lorsque nous construisons la 5G, la 6G a déjà commencé. En 2030, le réseau 6G sera disponible dans le commerce. Nous devons maintenant accélérer la définition de la recherche et du développement 6G.

L’exécutif souligne que la technologie 5G a apporté des améliorations sans précédent dans les capacités de communication mobile. Cependant, le développement de la technologie est sans fin. En ce sens, après la commercialisation du réseau 5G, de nouvelles améliorations seront nécessaires, qui peuvent se résumer à deux niveaux : 5.5G et 6G.

Cependant, Jianzhou souligne que la conception de l’architecture 6G doit prendre en compte l’impact du matériel et des algorithmes sur la consommation d’énergie, en s’appuyant sur un contrôle intelligent de l’énergie et la réduction de l’énergie des opérations du système dans son ensemble.

En juin de cette année, le groupe IMT-2030 (6G) a lancé l’article « Livre blanc sur la vision globale de la 6G et les technologies clés potentielles » où le haut débit de la 5G est souligné, mais où il est également indiqué que la 6G apportera de nouvelles tendances. , comme l’immersion, l’intelligence et la mondialisation.