Nvidia surprend et annonce les graphiques GeForce RTX 2050, MX570 et MX550

Sans rien à prévoir, Nvidia a annoncé ce vendredi ses nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 2050, MX570 et MX550. Ce sont des GPU d’entrée de gamme pour le segment des ordinateurs portables et sont donc de nouvelles options qui seront bientôt disponibles pour les consommateurs.

Bien que la société américaine ne vous ait pas révélé beaucoup de détails avancés sur ces équipements, elle nous a déjà laissé des informations importantes à leur sujet. Apprenons donc à mieux connaître ces nouvelles cartes graphiques.

Nvidia annonce les GeForce RTX 2050, MX570 et MX550

En guise de cadeau de Noël en avance, Nvidia a annoncé ce vendredi 17 décembre trois nouvelles cartes graphiques d’entrée pour ordinateurs portables. Plus précisément, nous parlons du GPU gamer le plus basique GeForce RTX 2050 et des solutions pour les ultrabooks GeForce MX570 et MX550.

La société n’a révélé que certaines fonctionnalités et fonctionnalités des puces graphiques et a également garanti que le but des versions était alors « d’offrir plus d’options aux joueurs et aux créateurs ». Mais apprenons à connaître un peu mieux les nouvelles de Nvidia.

GeForce RTX 2050

C’était une surprise à laquelle personne ne s’attendait. La GeForce RTX 2050 de Nvidia devient ainsi la solution la plus abordable de la marque avec les ressources de la gamme RTX, à savoir la technologie Ray Tracing à accélération matérielle et l’upscaling avec IA via DLSS.

La puce prend également en charge l’encodeur avancé de la gamme GeForce et Optimus, qui étend la batterie de l’ordinateur portable lors de l’utilisation du GPU intégré du processeur dans des tâches plus basiques et plus légères.

Cette carte graphique intègre la puce GA107, comme la RTX 3050, et possède 2 048 cœurs CUDA. Il offre une horloge de base de 1 155 MHz et un boost de 1 477 MHz. La consommation d’énergie est d’environ 30W et 45W.

La batterie GDDR6 a une capacité de 4 Go, une interface 64 bits et une bande passante de 112 Go/s. Il possède également 16 cœurs RT et 64 cœurs Tensor.

GeForce MX570 et GeForce MX550

Ces deux modèles sont dédiés aux ultrabooks et aux ordinateurs portables plus simples, visant à améliorer les performances graphiques dans les jeux légers et les charges de travail moins complexes.

Le Nvidia GeForce MX570 est le plus rapide des GPU MX, étant capable d’accélérer le portable pour les tâches de travail et de loisirs. Il dispose de la puce graphique TU117, à architecture Turing, et son nombre de cœurs CUDA a augmenté.

Le MX550 offre une mise à niveau du MX450, avec plus de cœurs CUDA et des vitesses de mémoire plus rapides. Il apporte la puce GA107, la même que les RTX 3050 et RTX 2050, avec prise en charge du Ray Tracing et du DLSS.

La prévision est que Nvidia lancera les nouveaux graphiques dans les ordinateurs portables de différentes marques entre les mois de mars et juin 2022. Pour l’instant, il n’y a pas de détails sur les prix.