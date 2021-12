Waze a apporté une nouvelle fonctionnalité importante pour tous ceux qui possèdent des voitures électriques

Avec de plus en plus de voitures électriques sur la route, des applications comme Waze ou Google Maps doivent s’adapter et commencer à offrir des informations pertinentes pour ces véhicules. Il faut vraiment parier sur ce qui les distingue, c’est-à-dire leur source d’énergie.

Alors, et pour franchir le pas, Waze a désormais une surprise pour tous ceux qui possèdent une voiture électrique. Elle a commencé à présenter les bornes de recharge et à compter sur elles pour les calculs de déplacements.

Waze a des nouvelles pour les voitures électriques

Ce n’est pas encore une mesure mondiale, mais Waze a annoncé qu’il avait déjà des bornes de recharge pour voitures électriques dans son service de carte et de trafic. Cette nouveauté est encore limitée aux USA et est le fruit d’un partenariat avec Volkswagen, propriétaire du réseau Electrify America.

Cela signifie que les conducteurs utilisant ces voitures électriques peuvent désormais compter sur les chargeurs Volkswagen comme points d’arrêt sur leurs trajets. Les informations apparaîtront comme n’importe quelle autre station de ravitaillement pour véhicules.

Avec cette nouveauté, Waze souhaite élargir encore son offre, en intégrant désormais les voitures électriques. Bien qu’attendue, la société n’a pas commenté l’extension de cette proposition à d’autres pays dans un avenir proche.

Les informations sur le chargeur existaient déjà dans d’autres services

En fait, cette nouveauté était déjà disponible au Portugal, mais pas officiellement et soutenue par Waze. Les bornes de recharge pour voitures électriques pourraient déjà être consultées dans notre pays, mais grâce aux efforts de la communauté portugaise des rédacteurs bénévoles de Waze.

C’est aussi la répétition d’informations que Google Maps a depuis un certain temps. Les (autres) services de cartes et de trafic de Google ont une liste de points de recharge pour voitures électriques disponibles. En effet, il existe déjà des enseignes qui proposent ce service « natif » aux propriétaires de tramway pour calculer les trajets.

C’est tout de même un excellent complément à Waze, qui devrait étendre sa proposition à d’autres pays et à d’autres réseaux de recharge.